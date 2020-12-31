Bloomberg: «Северный поток-2″ могут достроить до конца 2021 года

РФ пытается опередить новые санкции США, чтобы запустить газопровод в обход Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Строительство российской «трубы» протяженностью 1230 километров достигло ключевого момента в понедельник, когда были закончены работы над его частью в водах Германии. Далее нужно еще завершить 157-километровый отрезок в акватории Дании.

«Нужно еще проложить 120 километров трубопровода в водах Дании и примерно 30 километров в немецкой исключительной экономической зоне. Мы не можем сообщить больше деталей о строительстве и будем сообщать о предстоящих работах в море в соответствующее время», — сообщил Bloomberg оператор «Северного потока-2″.

Год назад работа над проектом стоимостью 9,5 миллиардов евро была остановлена из-за санкций США и возобновилась лишь в этом месяце, когда «Газпром» нашел собственный корабль для прокладки трубы на дне Балтийского моря. В управлении мореплавания Дании сообщили, что суда «Фортуна», «Мурман» и «Балтийский иследователь» смогут работать в акватории страны с 15 января.

Согласно требованиям датского разрешения, оператор должен сначала подать обновленный график работ энергетическому агентству Дании. В ведомстве говорят, что российская сторона пока ничего такого не сделала. Корабль «Фортуна» способен прокладывать один километр трубопровода ежедневно. Поэтому, по мнению аналитиков, «Северный поток-2″ будет в рабочем состоянии, по оптимистическому сценарию, не раньше конца 2021 года.

Тем временем США пытаются ужесточить санкции и расширить их действие на компании, которые обеспечивают техническую сертификацию и страхование при строительстве «Северного потока-2″. Соответствующие законодательные положения были частью широкого оборонного законопроекта, который одобрил Конгресс. Но президент Дональд Трамп наложил на него свое вето. Позже Палата представителей голосованием смогла преодолеть президентское вето. Если Сенат, в котором доминируют республиканцы, тоже это сделает, новые санкции против «Северного потока-2″ заработают в ближайшие недели.

«Если Сенат преодолеет вето Трампа, новые санкции против «Северного потока-2″ станут реальностью. Это может стать новым фактором, из-за которого россиянам будет трудно эффективно и вовремя возобновить работы в акватории Дании в январе», — сказал старший аналитик консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк.

Он пояснил, что новые американские санкции станут помехой всем дополнительным работам, связанным с прокладкой трубопровода включительно с геодезическими.

Ранее «Терминал» писал, компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне.