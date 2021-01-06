Страны ОПЕК+ договорились о параметрах сокращения добычи нефти в феврале и марте, которое составит 7,125 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.

Сейчас страны альянса сокращают добычу на 7,2 млн баррелей в сутки. Однако Россия и Казахстан смогут в феврале и марте увеличить ее на 75 тыс. баррелей в сутки в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки. Этот рост добычи будет поглощен пропорциональным и добровольным сокращением добычи Саудовской Аравией, сообщили собеседники ТАСС.

Министры ОПЕК+, договорившиеся 5 января о параметрах соглашения по сокращению добычи нефти на февраль и март, в следующий раз соберутся на онлайн-встречу в начале марта, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК. «Встреча пройдет в марте, в первых числах», — сказали собеседники агентства.

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