Укртрансгаз: 19 січня було відібрано найбільший обсяг газу за останні 5 років

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: , , ,

Укртрансгаз: 19 січня було відібрано найбільший обсяг газу за останні 5 років

За минулу газову добу Оператор газосховищ відібрав з українських ПСГ 136 мільйонів кубометрів газу.

Це — найбільший обсяг відбору за останні 5 років, написав у Facebook  т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.

«За минулу газову добу Оператор газосховищ відібрав з українських ПСГ 136 мільйонів кубометрів газу. Це — найбільший обсяг відбору за останні 5 років.А ще це — дуже знакова для України цифра», — написав він.

Сергій Перелома додав, що востаннє Укртрансгаз  наближався до таких високих показників відбору газу на початку березня 2018-го — «в один з останніх етапів “газової війни” з Газпромом». Тоді 1 березня 2018 року з українських ПСГ було відібрано 116 млн куб. м.
Тоді Газпром зменшив обсяги постачання газу в українську ГТС, фактично унеможлививши транзит законтрактованих обсягів до країн ЄС. У ті дні Україна встояла, законтрактувала додаткові обсяги газу в Польщі, збільшила відбір із власних газосховищ та суттєво скоротила споживання газу. Заклик прикрути об’єднав країну.

«Нині ж рекордні об’єми відбору газу — свідчення успішності європейського вектора, який ми так активно розвивали минулі роки. У ці дні ми відбираємо газ з ПСГ не лише для потреб українців, але і для іноземних замовників», — додав Перелома.

За даними Укртрансгазу, станом на 18 січня загальний обсяг закачаного газу в підземні газосховища України становить 22,401 млрд кубометрів.

«Термінал» писав, Оператор газосховищ України успішно завершив перший рік самостійної роботи після анбандлінгу. На початок 2021 року вітчизняні ПСГ були наповнені до 23,5  млрд куб. м газу* – це найвищий показник на початок нового року за останнє десятиріччя. З них 7,7 млрд куб. м належать іноземним компаніям з 24 країн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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