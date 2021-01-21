Будівництво Північного потоку-2 у водах Німеччини можуть призупинити на невизначений термін

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

Будівництво Північного потоку-2 у водах Німеччини можуть призупинити на невизначений термін

Будівельні роботи на газопроводі «Північний потік-2″ в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін, але екологи мають надати конкретні аргументи для призупинення. Про це заявила голова німецького регулятора BSH Карін Камманн-Кліппштейн.

Передає Reuters.

Дві екологічні групи на цьому тижні подали в BSH скарги на пропозицію про продовження періоду, протягом якого теоретично можуть проводитися будівельні роботи, що на даний момент фактично запобігло подальші роботи на трубопроводі.

Скарги на трубопровід для транспортування газу з Росії до Німеччини та інші європейські держави тепер повинні бути підкріплені переконливими аргументами, але немає встановленого терміну для їх подачі, заявила президент BSH на прес-конференції.

«Це не в наших руках», — сказала вона журналістам та запевнила, що BSH швидко оцінить будь-які причини оскарження, як тільки вони будуть представлені.

Раніше Термінал писав, що «Северный поток-2″ могут достроить до конца 2021 года, — Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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