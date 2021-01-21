Будівництво Північного потоку-2 у водах Німеччини можуть призупинити на невизначений термін

Будівельні роботи на газопроводі «Північний потік-2″ в територіальних водах Німеччини можуть бути припинені на невизначений термін, але екологи мають надати конкретні аргументи для призупинення. Про це заявила голова німецького регулятора BSH Карін Камманн-Кліппштейн.

Передає Reuters.

Дві екологічні групи на цьому тижні подали в BSH скарги на пропозицію про продовження періоду, протягом якого теоретично можуть проводитися будівельні роботи, що на даний момент фактично запобігло подальші роботи на трубопроводі.

Скарги на трубопровід для транспортування газу з Росії до Німеччини та інші європейські держави тепер повинні бути підкріплені переконливими аргументами, але немає встановленого терміну для їх подачі, заявила президент BSH на прес-конференції.

«Це не в наших руках», — сказала вона журналістам та запевнила, що BSH швидко оцінить будь-які причини оскарження, як тільки вони будуть представлені.

Раніше Термінал писав, що «Северный поток-2″ могут достроить до конца 2021 года, — Bloomberg.