Укртрансгаз занепокоєний спробами МГУ переглянути умови анбандлінгу ОГТСУ

Укртрансгаз занепокоєний спробами компанії «Магістральні газопроводи України» переглянути умови анбандлінгу Оператора ГТС України.

Про це пише пресслужба Укртрансгазу.

Наглядова Рада МГУ оприлюднила заяву щодо договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ОГТСУ. Зокрема, МГУ заявили про неможливість здійснення періодичних виплат Укртрансгазу, а також нестачу коштів для інвестицій у модернізацію газотранспортної системи.

«Щодо економічної сторони цього питання. Лише за 9 місяців 2020 року прибуток ОГТСУ склав 24,7 млрд грн. При цьому єдиний платіж у 2020 році в рамках виконання договору між МГУ та Укртрансгазом – 3,85 млрд грн. Іншими словами, теза про нестачу коштів виглядає дещо непоґрунтованою», — йдеться у повідомленні.

Однак не менш важлива політична складова, додали в пресслужбі.

«Спроби переглянути договір, за яким здійснювався анбандлінг, ставить під сумнів одну з найбільш успішних державних реформ за часів незалежності України. Потенційно це відкриває Газпрому шляхи до можливого перегляду умов транзитного договору. А також може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції газового ринку України», — пише пресслужба.

«Термінал» писав, Укртрансгаз: 19 січня було відібрано найбільший обсяг газу за останні 5 років.