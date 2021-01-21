Укртрансгаз занепокоєний спробами МГУ переглянути умови анбандлінгу ОГТСУ

Обновлено: Январь 21, 2021. Тэги: , ,

Укртрансгаз занепокоєний спробами МГУ переглянути умови анбандлінгу ОГТСУ

Укртрансгаз занепокоєний спробами компанії «Магістральні газопроводи України» переглянути умови анбандлінгу Оператора ГТС України.

Про це пише пресслужба Укртрансгазу.

Наглядова Рада МГУ оприлюднила заяву щодо договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ОГТСУ. Зокрема, МГУ заявили про неможливість здійснення періодичних виплат Укртрансгазу, а також нестачу коштів для інвестицій у модернізацію газотранспортної системи.

«Щодо економічної сторони цього питання. Лише за 9 місяців 2020 року прибуток ОГТСУ склав 24,7 млрд грн. При цьому єдиний платіж у 2020 році в рамках виконання договору між МГУ та Укртрансгазом – 3,85 млрд грн. Іншими словами, теза про нестачу коштів виглядає дещо непоґрунтованою», — йдеться у повідомленні.

Однак не менш важлива політична складова, додали в пресслужбі.

«Спроби переглянути договір, за яким здійснювався анбандлінг, ставить під сумнів одну з найбільш успішних державних реформ за часів незалежності України. Потенційно це відкриває Газпрому шляхи до можливого перегляду умов транзитного договору. А також може стати перешкодою для подальшої євроінтеграції газового ринку України», — пише пресслужба.

«Термінал» писав, Укртрансгаз: 19 січня було відібрано найбільший обсяг газу за останні 5 років.

Автор:

(Всего статей: 9604)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: