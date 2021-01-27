Віртуальна точка з’єднання зі Словаччиною – інструмент динамічного розвитку – Бєлькова

Обновлено: Январь 27, 2021. Тэги: , ,

Віртуальна точка з’єднання зі Словаччиною – інструмент динамічного розвитку – Бєлькова

Словаччина продовжує застосовувати застарілу непрозору процедуру розподілу потужностей на кордоні з Україною, що гальмує подальший розвиток ринку.

Про це заявила керівник напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами «Оператора ГТС України» Ольга Бєлькова під час виступу на онлайн-панелі Словацько-українського дискусійного форуму, пише пресслужба ОГТСУ.

«Ольга Бєлькова нагадала про проблему прозорого розподілу потужностей на аукціонах на кордоні зі Словаччиною. Відповідно до Третього Енергопакету ЄС Україна запровадила такий механізм з 1 жовтня 2020 року на кордонах з усіма сусідами. Натомість словацька сторона не повідомляє про аналогічні плани й продовжує застосовувати застарілу непрозору процедуру розподілу потужностей на кордоні з Україною, що гальмує подальший розвиток ринку», — повідомляє пресслужба «Оператора ГТС».

За словами Бєлькової, словацька сторона може ухвалити відповідні зміни до внутрішнього законодавства та запровадити віртуальну точку міждержавного з’єднання та розподіл потужностей на аукціонах на кордоні з Україною, що матиме позитивний економічний ефект для всіх сторін.

«Запровадження віртуальної точки – додаткова гарантія безперебійного транспортування газу попри проведення будь-яких планових/аварійних технічних та інфраструктурних робіт. Також така співпраця призведе до нарощення обсягів міждержавного транспортування газу і відповідно до збільшення надходжень доходів у бюджети обох операторів ГТС», – зазначила Ольга Бєлькова.

Вона наголосила, що Словаччина – один з ключових партнерів України на газовому ринку. Проте для подальшого розвитку взаємовідносин необхідно досягти домовленостей щодо запровадження віртуальної точки міждержавного з’єднання, аналогічної як на кордоні з Польщею і Угорщиною, а також узгодити питання про розподіл потужностей на аукціонах.

За словами спікерки, ще одним вагомим аргументом на користь віртуальної точки є зменшення обсягів використання паливного газу, необхідного для роботи компресорних станцій під час фізичного транспортування природного газу. Відповідно це призведе до зменшення викидів CO2 в атмосферу й сприятиме досягненню стратегічної мети ЄС – нульові викиди вуглецю в атмосферу до 2050 року.

За даними «Оператора ГТС» за 2020 рік Україна забезпечила транзит природного газу до сусідніх країн обсягом 55,8 млрд куб. м, зокрема до Словаччини – 38,5 млрд куб. м (69%). Імпорт зі Словаччини склав майже 10,2 млрд куб. м (+11% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року) або 65% від загального обсягу імпорту 15,9 млрд куб. м; при цьому віртуальним реверсом імпортовано зі Словаччини 3,1 млрд. куб. м.
Об’єднання точок міждержавного з’єднання в єдину віртуальну точку з’єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужностей.

Нагадаємо, на кордоні України та Угорщини оператори ГТС утворили єдину віртуальну точку з’єднання з 1 травня 2020 року в результаті інтенсивних тримісячних переговорів та після приведення у відповідність регуляторних вимог. Після об’єднання точки з’єднання «Берегово DN1400″ та «Берегдароц DN800″ перетворилися в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем — «Берег».

На кордоні України і Польщі оператори ГТС створили єдину віртуальну точку з’єднання з 1 липня 2020 року. У результаті, відбулося об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання — «Дроздовичі» та «Германовичі» — в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем «ВТЗ-Україна-Польща».

«Термінал» писав, в червні 2020 року Ольга Бєлькова доєдналася до команди ТОВ «Оператор ГТС України» та стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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