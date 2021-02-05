На Запорізькій ТЕС знову відключився один з енергоблоків

Станція працює двома блоками — №3 і №4. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали запускати енергоблок №2.
Про це повідомляє прес-служба Енергодарської міськради.
На ДТЕК Запорізькій ТЕС 5 лютого знову відбулося відключення енергоблоку. Цього разу вийшов з роботи енергоблок №1 — через несправність системи охолодження.
«Сьогодні, 5 лютого, о 10:49 відбулося відключення енергоблоку №1 ДТЕК Запорізька ТЕС через тимчасову несправність системи охолодження трансформатора Т-1″, — йдеться в повідомленні.
Раніше «Термінал» писав, 3 лютого, в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих населених пунктах було вимкнуте енергозабезпечення та водопостачання.