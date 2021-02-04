Ввечері 3 лютого ДТЕК Запорізька ТЕС відключилася від енергосистеми

3 лютого, в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих населених пунктах було вимкнуте енергозабезпечення та водопостачання.

Про це написав мер Енергодара Дмитро Орлов у Facebook.

«Електрика пропала близько 19:27. За попередньою інформацією, до цього призвела аварія на Запорізькій ТЕС ДТЕК. Все блоки теплової станції раптово сіли на «нуль», – написав мер Енергодара.

За його словами, ЗаТЕС поки не надала офіційну інформацію про те, що сталося.

За 30 хвилин електропостачання в місті частково відновили.

«Медико-санітарна частина працює в штатному режимі, пацієнти забезпечені всім необхідним. У штатному режимі працює і Запорізька АЕС – про це повідомив начальник зміни АЕС», – написав мер Енергодара.