ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС

Обновлено: Февраль 09, 2021. Тэги: , ,

ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС

Підключення до мережі енергоблоку №2 Хмельницької АЕС очікується з 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба ДІЯРУ на Facebook-сторінці.

У Державній інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) підтверджують готовність енергоблоку №2 «Хмельницької атомної електростанції» до пуску після планово-попереджувального ремонту.

«Готовність енергоблоку №2 ХАЕС до пуску після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора розглянули 9 лютого 2021 року. За результатами розгляду інформації прийнято рішення про видачу окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони», – відзначили в Держатомрегулювання.

Повідомляється, що під час планово-попереджувального ремонту були виконані заплановані заходи щодо підвищення рівня безпеки енергоблоку, модернізації обладнання важливих для безпеки систем. Енергоблок пройшов післяремонтні випробування.

«Термінал» писав, Державна інспекція ядерного регулювання не погоджувала проект добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це заявив голова Інспекції Григорій Плачков.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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