ДІЯРУ дало дозвіл на запуск другого енергоблоку ХАЕС

Підключення до мережі енергоблоку №2 Хмельницької АЕС очікується з 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба ДІЯРУ на Facebook-сторінці.

У Державній інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ) підтверджують готовність енергоблоку №2 «Хмельницької атомної електростанції» до пуску після планово-попереджувального ремонту.

«Готовність енергоблоку №2 ХАЕС до пуску після планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони реактора розглянули 9 лютого 2021 року. За результатами розгляду інформації прийнято рішення про видачу окремого письмового дозволу на пуск ядерної установки енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС після проведення планово-попереджувального ремонту з перевантаженням активної зони», – відзначили в Держатомрегулювання.

Повідомляється, що під час планово-попереджувального ремонту були виконані заплановані заходи щодо підвищення рівня безпеки енергоблоку, модернізації обладнання важливих для безпеки систем. Енергоблок пройшов післяремонтні випробування.

«Термінал» писав, Державна інспекція ядерного регулювання не погоджувала проект добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це заявив голова Інспекції Григорій Плачков.