УЕБ: У січні реалізовано різних видів енергоресурсів вартістю понад 10 млрд. грн

Протягом січня 2021 року на УЕБ було проведено 89 торгових сесій, за результатами яких у БЕТС та БЕТС «Electric Power» реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 10,2 млрд грн (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж у січні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«Серед учасників біржових торгів налічується вже понад 1000 компаній, а за напрямком «Електроенергія» – понад 300″, — йдеться у повідомленні.

Також у пресслужбі додали, що спостерігається зростання обсягів торгів, так, за напрямком «Природний газ» – в 4,5 раза в порівнянні з січнем 2020 року, за напрямком «Електроенергія» на вільному ринку – в 3 рази.

«Ціна січневого ресурсу природного газу 2021 зросла відносно січня 2020 року на 37,5%. Активність торгівлі значно підвищилася, в тому числі на ресурси наступних місяців. Так, в січні було реалізовано ресурс березня, 8 лютого вже була реалізація ресурсів до квітня 2021 року включно», — пише пресслужба.

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