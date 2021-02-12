УЕБ: У січні реалізовано різних видів енергоресурсів вартістю понад 10 млрд. грн

Обновлено: Февраль 12, 2021. Тэги: , ,

УЕБ: У січні реалізовано різних видів енергоресурсів вартістю понад 10 млрд. грн

Протягом січня 2021 року на УЕБ було проведено 89 торгових сесій, за результатами яких у БЕТС та БЕТС «Electric Power» реалізовано різних видів енергоресурсів загальною вартістю 10,2 млрд грн (з ПДВ), що на 20,5% більше, ніж у січні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

«Серед учасників біржових торгів налічується вже понад 1000 компаній, а за напрямком «Електроенергія» – понад 300″, — йдеться у повідомленні.

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Також у пресслужбі додали, що спостерігається зростання обсягів торгів, так, за напрямком «Природний газ» – в 4,5 раза в порівнянні з січнем 2020 року, за напрямком «Електроенергія» на вільному ринку – в 3 рази.

«Ціна січневого ресурсу природного газу 2021 зросла відносно січня 2020 року на 37,5%. Активність торгівлі значно підвищилася, в тому числі на ресурси наступних місяців. Так, в січні було реалізовано ресурс березня, 8 лютого вже була реалізація ресурсів до квітня 2021 року включно», — пише пресслужба.

Читайте в «Терміналі» також, Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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