Оператор газосховищ та УЕБ підписали договір про взаємодію

Оператор газосховищ України та Українська енергетична біржа підписали договір про взаємодію, який передбачає забезпечення замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу біржовими стандартизованими продуктами для торгівлі природним газом, що зберігається у підземних сховищах України.

Про це пише прессслужба УЕБ.

Новий функціонал дасть змогу компаніям пришвидшити та оптимізувати торговельні операції з газом, підвищить їх надійність, допоможе поліпшити кінцевий результат торгів завдяки залученню ширшого кола учасників.

Співпраця між Оператором газосховищ та Українською енергетичною біржою буде реалізована у два етапи.

На першому етапі учасники газового ринку України зможуть здійснювати торгові операції з розмитненим природним газом, що зберігається в газосховищах, через платформу Української енергетичної біржі (далі – платформа УЕБ).

Новий функціонал стане доступним вже із середини березня та буде актуальним насамперед для українських компаній, які отримають можливість торгувати газом через платформу УЕБ, суттєво оптимізувавши та скоротивши час на проведення власне торгів. Якщо раніше підготовка одного такого контракту займала до двох днів, то біржова платформа дасть змогу проводити подібні процедури протягом трьох годин. При цьому Оператор газосховищ виступатиме гарантом наявності в ПСГ заявленого на торги обсягу газу та забезпечуватиме автоматизацію його передання від одного учасника торгів до іншого протягом 30 хвилин. Після чого, біржа у взаємодії з банком за ескроу рахунками автоматично проводитиме клірингові розрахунки.

На другому етапі реалізації домовленостей між Оператором ПСГ та УЕБ можливість торгівлі газом через торгову платформу УЕБ розповсюдиться на клієнтів, що зберігають газ в українських підземних сховищах у режимі «митний склад» та «митний склад+Short haul». Таким чином, новий функціонал стане доступним і для компаній-нерезидентів, котрі зберігають свій газ в Україні. Наразі ця послуга знаходиться на етапі розроблення та технічної реалізації і стане доступною для учасників ринку орієнтовно з кінця квітня 2021 року.

Перехід на біржову торгівлю газом сприятиме подальшій лібералізації енергетичного ринку України, підвищить його ліквідність, посилить надійність та прозорість механізмів продажу / купівлі / передання газу від одного власника до іншого.

«Враховуючи те, що нині торговельні операції з газом в Україні часто відбуваються на рівні особистих контактів, подібний крок можна вважати справжнім проривом для нашого ринку. Тепер газові торги стануть прозорішими, надійнішими, до них зможе долучатися більша кількість компаній. А здорова конкуренція завжди грає на користь ринку. Україна отримає вигоду і як гравець міжнародного рівня: ми станемо ще цікавішими та зручнішими для наших іноземних замовників», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора АТ «Укртрансгаз» Сергій Перелома.

«Великий потенціал ринку природного газу в Україні диктує необхідність наявності нових, сучасних інструментів, завдяки яким активізується торгівля природним газом у ПСГ. Розвиток торгівлі газом у ПСГ розширює обсяги використання інфраструктури газосховищ, сприяє розвитку газового ринку України та створенню національного газового хабу. Ми отримуємо запити від учасників ринку на такий інструмент торгівлі, що забезпечить формування цінових індикативів на газ з точкою передачі в ПСГ та може стати серйозним поштовхом для розвитку, в т.ч. і короткострокового ринку газу в Україні», ‒ зауважив Олексій Дубовський, Голова біржового комітету Української енергетичної біржі.