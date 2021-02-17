Ще одна СЕС відсудила в «ГарПока» гроші за «зеленим»тарифом

Госпсуд м. Києва частково задовольнив позов ТОВ «Михайлівська СЕС» до держпідприємства «Гарантований покупець» (у справі №910/8396/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 57,5 млн грн заборгованості, штрафів, пені.

Згідно з судовими матеріалами, ТОВ «Михайлівська СЕС» свої позовні вимоги обгрунтовувало тим, що ДП “Гарантований покупець” (“ГарПок”) порушує договір про придбання в позивача електроенергії за “зеленим” тарифом.

Так, за січень та лютий 2020 року відповідач здійснив оплату за придбану електричну енергію у повному обсязі, проте починаючи з березня 2020 року ДП “ГарПок” порушує свої договірні зобов’язання щодо вчасної оплати.

«Термінал» писав, Укренерго підписало три кредитних договори з державними банками на 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед ДП «Гарантований покупець». Заборгованість утворилася протягом восьми місяців 2020 року через відсутність в структурі тарифу на передачу достатнього обсягу коштів для фінансування покладених на Укренерго спеціальних обов’язків (ПСО). Договори укладені з трьома державними банками: АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» та АБ «Укргазбанк».