80% доходу ОГТСУ отримує від транзиту газу — Макогон

Майже 80% доходу ОГТСУ – від надання послуги транзиту газу територією України.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«На сьогодні 80% доходів Оператора ГТС України пов’язані з міжнародною діяльністю компанії, що гарантує прийнятний тариф для українських споживачів. З огляду на структуру доходів Оператор ГТС робить все можливе для розширення співпраці з міжнародними партнерами, компаніями та країнами. Інакше велика частина постійних витрат на утримання газотранспортної системи ляже тягарем саме на внутрішнього споживача», — йдеться у повідомлення.

В компанії додали, що минулого року компанія вже частково посилила свою інтеграцію в об’єднану газову систему Європи, про що свідчать збільшення обсягів торгівлі, насамперед з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. У 2020 році вперше на зберігання в Україні замовили рекордні 10 млрд куб. м газу, що також є доказом довіри європейських партнерів до української газотранспортної системи.

«Ми працюємо з Польщею й Угорщиною над створенням гарантованих потужностей для забезпечення доступу українських трейдерів до СПГ-терміналів Свіноуйсьце (Польща) та на острові Крк (Хорватія). Крім того, ми реалізуємо масштабну програму модернізації та оптимізації ГТС, згідно з якою плануємо інвестувати близько $1,5 млрд протягом наступних 10 років, щоб вже через чотири роки – по завершенню чинного контракту із «Газпромом» – забезпечити прийнятний тариф для українських споживачів», — пише пресслужба компанії.

Також програма передбачає і підготовку до транспортування відновлюваних газів (водень, синтетичний метан і біометан).