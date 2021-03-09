Проти керівництва Донецькоблгаз порушено кримінальну справу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що незаконні дії «Донецькоблгазу», який всупереч постанові Кабміна від 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго», не залишаться без відповідної реакції.

Про це Шмигаль написав на сторінці в Facebook.

Правоохоронці вже порушили кримінальне виробництво за статтею 356 КК України.

«Це (відключення котелень) призвело до того, що півтисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, в тому числі лікарні, залишилися без тепла. Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання», — зауважив він.

Раніше ПАТ «Донецькоблгаз» інформувало, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго», як постачальник тепла для Донецької області, залишилося без постачальника природного газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

Відзначається, що за законодавством «Донецькоблгаз» зобов’язаний припинити газопостачання на об’єкти «Донецьктеплокомуненерго».

Раніше «Термінал» писав, Оператор ГТС України звернувся до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності Донецькоблгазу через борги підприємства, утворені в результаті систематичних несанкціонованих відборів значних обсягів газу з системи магістральних газогонів.

