Проти керівництва Донецькоблгаз порушено кримінальну справу

Обновлено: Март 09, 2021. Тэги: , , ,

Проти керівництва Донецькоблгаз порушено кримінальну справу

Прем’єр-міністр  Денис Шмигаль заявив, що незаконні дії «Донецькоблгазу», який всупереч постанові Кабміна від 6 березня відключив від газу 59 котелень «Донецьктеплокомуненерго», не залишаться без відповідної реакції.

Про це Шмигаль написав на  сторінці в Facebook.

Правоохоронці вже порушили кримінальне виробництво за статтею 356 КК України.

«Це (відключення котелень) призвело до того, що півтисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, в тому числі лікарні, залишилися без тепла. Спільно з головою Донецької ОДА, профільними міністрами, керівництвом НАК «Нафтогаз» і НКРЕКП ми в терміновому порядку почали відновлювати теплопостачання», — зауважив  він.

Раніше ПАТ «Донецькоблгаз» інформувало, що ОКП «Донецьктеплокомуненерго», як постачальник тепла для Донецької області, залишилося без постачальника природного газу через борги перед НАК «Нафтогаз України».

Відзначається, що за законодавством «Донецькоблгаз» зобов’язаний припинити газопостачання на об’єкти «Донецьктеплокомуненерго».

Раніше «Термінал» писав, Оператор ГТС України звернувся до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності Донецькоблгазу через борги підприємства, утворені в результаті систематичних несанкціонованих відборів значних обсягів газу з системи магістральних газогонів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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