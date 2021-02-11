ОГТСУ звернувся до правоохоронних органів щодо перевірки діяльності Донецькоблгазу

Обновлено: Февраль 11, 2021. Тэги: , , ,

ОГТСУ звернувся до правоохоронних органів щодо перевірки діяльності Донецькоблгазу

Оператор ГТС України звернувся до правоохоронних органів з проханням надати правову оцінку діяльності Донецькоблгазу через борги підприємства, утворені в результаті систематичних несанкціонованих відборів значних обсягів газу з системи магістральних газогонів.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Так, у 2020 році Донецькоблгаз на власні виробничо-технічні витрати відібрав 81 млн куб. м газу на суму 574 млн грн, з яких досі не сплатив 73% боргу (або 417 млн грн). Станом на сьогодні Донецькоблгаз є найбільшим боржником перед ОГТСУ, а його несплати – це третина від загального боргу всіх облгазів.

«ОГТСУ також звертає увагу правоохоронних органів на аномальну динаміку відборів газу Донецькоблгазом у листопаді-грудні 2020 року. Якщо в січні-березні 2020 року підприємство відбирало 3,2 – 4,5 млн куб. м газу, акумулювавши 65 млн грн нарахувань до сплати, в неопалювальний сезон споживало 1,2 – 8,8 млн куб. м та не утворювало нових боргів, то з настанням опалювального сезону почало стрімко збільшувати відбори. У листопаді і грудні  Донецькоблгаз відібрав  42,2 млн куб. м., а за оперативними даними у січні 2021 року – ще 24,2 млн куб. м. Тобто середньомісячні відбори за листопад-грудень зросли у шість разів у порівнянні з середнім показником за рік. При цьому виробничо-технологічні витрати підприємства досягли 25% від усього обсягу транспортування газу, у той час як у інших облгазів цей показник в середньому складає 4-5%. Тобто майже чверть обсягів газу фактично втрачається в мережах облгазу на шляху до споживача. Така динаміка витрат газу на ВТВ не має жодних розумних пояснень», — йдеться у повідомленні.

У результаті загальний борг підприємства за останні два місяці 2020 року зріс у вісім разів до 417 млн грн. За оцінками фахівців, у разі непогашення в січні 2021 року він зросте ще приблизно на 269 млн грн.

У зв’язку з цим ОГТСУ також звернувся до Регулятора (НКРЕКП) з проханням перевірити діяльність підприємства. За результатами проведення позапланової виїзної перевірки НКРЕКП за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов Донецькоблгаз 10 лютого 2021 року оштрафовано на 102 000 грн.

«Термінал» писав, у 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн). Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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