ОГТСУ: Учасники ринку газу заборгували 1,6 млрд грн

Обновлено: Январь 22, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ: Учасники ринку газу заборгували 1,6 млрд грн

У 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн).

Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази), пише пресслужба ОГТСУ.

У 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80%. Загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн. Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази). За підсумками 2020 року їхня сукупна заборгованість становить 1,4 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі заявили, що з 43 операторів газорозподільних мереж лише третина своєчасно розраховується за надану послугу.

«Лідерами» серед боржників є Донецькоблгаз — 426 млн грн (+232 млн грн за грудень), Луганськгаз — 277 млн  (+6 млн грн), Тернопільміськгаз — 276 млн грн  (+51 млн грн), Київоблгаз — 59 млн грн  (у грудні не додав боргу) і Уманьгаз — 43 млн грн  (+8 млн грн за грудень)», — пише пресслужба.

В ОГТСУ зазначили, що проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення безнадійної заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі понад 44 млрд грн за період з 2015 по 2019 рік.

«Термінал» писав, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ), що утворилося після анбандлінгу Нафтогазу, за результатами 2020 року стало одним з найбільших замовників на Prozorro і заощадило на аукціонах 5,7 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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