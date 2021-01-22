ОГТСУ: Учасники ринку газу заборгували 1,6 млрд грн

У 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80% (загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн).



Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази), пише пресслужба ОГТСУ.

У 2020 році було відібрано з системи магістральних газопроводів 2,4 млрд куб. м газу на суму 10,4 млрд грн, але сплачено було лише 80%. Загальна сума заборгованості — 1,6 млрд грн. Основними боржниками перед ОГТСУ за утворені негативні небаланси є оператори газорозподільних мереж (міськ-, облгази). За підсумками 2020 року їхня сукупна заборгованість становить 1,4 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі заявили, що з 43 операторів газорозподільних мереж лише третина своєчасно розраховується за надану послугу.

«Лідерами» серед боржників є Донецькоблгаз — 426 млн грн (+232 млн грн за грудень), Луганськгаз — 277 млн (+6 млн грн), Тернопільміськгаз — 276 млн грн (+51 млн грн), Київоблгаз — 59 млн грн (у грудні не додав боргу) і Уманьгаз — 43 млн грн (+8 млн грн за грудень)», — пише пресслужба.

В ОГТСУ зазначили, що проблема несплати за небаланси, утворені через несанкціонований відбір газу операторами ГРМ, залишається невирішеною з 2015 року. Це призвело до накопичення безнадійної заборгованості у попереднього оператора ГТС (АТ «Укртрансгаз») у розмірі понад 44 млрд грн за період з 2015 по 2019 рік.

«Термінал» писав, ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ОГТСУ), що утворилося після анбандлінгу Нафтогазу, за результатами 2020 року стало одним з найбільших замовників на Prozorro і заощадило на аукціонах 5,7 млрд грн.