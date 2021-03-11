Депутати вимагають у кабміну 2 млрд на підтримку СхідГЗК

Законопроєкт, що зобов’язує уряд ініціювати виділення з державного бюджету-2021 на фінансову підтримку ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 2,205 млрд грн, зареєстрований у парламенті.

Документ оприлюднений на сайті Верховної Ради.

«Кабінету міністрів протягом місяця з дня набрання чинності законом розробити й подати на розгляд Ради пропозиції про внесення змін до закону про держбюджет на 2021 рік за визначенням держвидатків в розмірі 2,205 млрд грн на фінансову підтримку ДП «СхідГЗК» для покриття збитків і поточних виробничих витрат видобутку уранових руд і виробництва уранового оксидного концентрату», – йдеться в документі.

У пояснювальній записці зазначається, що, за інформацією підприємства, чистий збиток за останні два роки становить 1,23 млрд грн.

Причинами збиткової діяльності називається встановлення Регулятором у 2019 році ціни на урановий концентрат на рівні, нижче можливої ​​собівартості його виробництва, що призвело до дефіциту обігових коштів у 620 млн грн, а також несвоєчасні розрахунки НАЕК «Енергоатом» за продукцію.

«Виходячи з поточної ціни на постачання уранового оксидного концентрату, потреба в покритті з бюджету поточних витрат, що перевищують встановлену ціну, у 2021 році становить 970 млн грн на рік», – зазначено в записці.

Автори законопроєкту вважають, що підприємство потребує фінансової підтримки з бюджету в розмірі 2,205 млрд грн.

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