Депутати вимагають у кабміну 2 млрд на підтримку СхідГЗК

Обновлено: Март 11, 2021. Тэги: ,

Депутати вимагають у кабміну 2 млрд на підтримку СхідГЗК

Законопроєкт, що зобов’язує уряд ініціювати виділення з державного бюджету-2021 на фінансову підтримку ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» 2,205 млрд грн, зареєстрований у парламенті.

Документ оприлюднений на сайті Верховної Ради.

«Кабінету міністрів протягом місяця з дня набрання чинності законом розробити й подати на розгляд Ради пропозиції про внесення змін до закону про держбюджет на 2021 рік за визначенням держвидатків в розмірі 2,205 млрд грн на фінансову підтримку ДП «СхідГЗК» для покриття збитків і поточних виробничих витрат видобутку уранових руд і виробництва уранового оксидного концентрату», – йдеться в документі.

У пояснювальній записці зазначається, що, за інформацією підприємства, чистий збиток за останні два роки становить 1,23 млрд грн.

Причинами збиткової діяльності називається встановлення Регулятором у 2019 році ціни на урановий концентрат на рівні, нижче можливої ​​собівартості його виробництва, що призвело до дефіциту обігових коштів у 620 млн грн, а також несвоєчасні розрахунки НАЕК «Енергоатом» за продукцію.

«Виходячи з поточної ціни на постачання уранового оксидного концентрату, потреба в покритті з бюджету поточних витрат, що перевищують встановлену ціну, у 2021 році становить 970 млн грн на рік», – зазначено в записці.

Автори законопроєкту вважають, що підприємство потребує фінансової підтримки з бюджету в розмірі 2,205 млрд грн.

Читайте в «Терміналі»,  керівництво СхідГЗК дезінформує шахтарів щодо боргів НАЕК – Енергоатом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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