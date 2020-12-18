Керівництво СхідГЗК дезінформує шахтарів щодо боргів НАЕК – Енергоатом

Обновлено: Декабрь 18, 2020. Тэги: , ,

Керівництво СхідГЗК дезінформує шахтарів щодо боргів НАЕК – Енергоатом

НАЕК «Енергоатом» не має заборгованості за поставлену продукцію перед державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».

Про це повідомила пресслужба НАЕК.

У 2020 році Енергоатом сплатив СхідГЗК майже 2,8 млрд грн, зокрема у грудні – 110,5 млн грн. При цьому заборгованість комбінату перед власними шахтарями становить близько 140 млн грн.

«У той самий час СхідГЗК відвантажив не всю, а лише дві третини продукції, яку мав би поставити для НАЕК «Енергоатом» на сьогодні. Внаслідок цього заборгованість ДП «СхідГЗК» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» у грошовому еквіваленті сягнула вже 676 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Енергоатом, як надійний партнер та соціально відповідальна компанія, продовжує виконувати умови укладеного договору, навіть попри те, що він є вкрай невигідним для Компанії, а умови роботи СхідГЗК – непрозорими.

З огляду на ситуацію, що склалася, і постійне розповсюдження дезінформації та фейків, до якого вдається керівництво СхідГЗК, НАЕК «Енергоатом» планує найближчим часом звернутися до правоохоронних і судових органів.

Читайте в «Терміналі», в.о. президента «Енергоатома» Петро Котін та очільник СхідГЗК Антон Бендик звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням провести нараду задля вирішення питань взаєморозрахунків між держкомпаніями та визначення ціни на урановий оксидний концентрат.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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