Енергоатом планує подати скаргу на штраф НКРЕКП

ДП «НАЕК «Енергоатом» висловлює категоричну незгоду із рішенням НКРЕКП, ухваленим 10 березня 2021 року на засіданні регулятора, щодо накладення на Компанію штрафу та буде звертатися до судових інстанцій з метою його оскарження.

Про це пише пресслужба компанії.

За результатами проведеної регулятором перевірки, що її було ініційовано державним підприємством «Гарантований покупець», Енергоатом надав Комісії НКРЕКП вичерпні пояснення і також заперечення, що аргументують позицію Компанії в частині виконання Положення про покладання на учасників ринку електричної енергії спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів (ПСО).

Однак регулятор не врахував обґрунтовані пояснення НАЕК «Енергоатом» та ухвалив рішення накласти на Компанію штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Наголошуємо, що рішення Енергоатома щодо обсягів відпуску електричної енергії державному підприємству «Гарантований покупець» у період, який перевірявся регулятором – з 1 грудня 2020 року по 17 січня 2021 року – були зумовлені необхідністю дотримання фінансової збалансованості з метою виконання інвестиційних, виробничих та інших програм Компанії, зокрема Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки АЕС України (КЗПБ).

Окрім цього, Енергоатом має виконувати власні зобов’язання зі сплати податків до державного бюджету та бюджетів різних рівнів, обслуговування кредитних ліній та своєчасної виплати у повному обсязі заробітної плати персоналу.

Відповідно до засадничих нормативно-правових актів ядерного законодавства, найважливішим завданням НАЕК «Енергоатом» є безпека роботи ядерних установок і збереження довкілля, а також життя й здоров’я людини. Компанія усвідомлює свою соціальну відповідальність і в повному обсязі забезпечує потреби населення в електроенергії за доступною ціною. Водночас Енергоатом не може забезпечувати об’єми, відображені у запитах ДП «Гарантований покупець», що значно перевищують реальний обсяг фактичного споживання електроенергії населенням у порівнянні з аналогічними періодами минулого року.

Безвідповідальні дії ДП «Гарантований покупець», коли Енергоатом отримує запити зі штучно завищеними обсягами електроенергії, що її нібито потребує населення, піддають загрозі спроможність Компанії забезпечувати поточні потреби діючих АЕС та здійснення заходів з підвищення безпеки їх експлуатації. Дії ДП «Гарантований покупець» та рішення НКРЕКП є прямим порушенням Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

Відтак НАЕК «Енергоатом» з метою захисту своїх прав та інтересів буде звертатися до суду щодо оскарження рішення НКРЕКП від 10 березня 2021 року в порядку, встановленому законом.

Нагадаємо, уряд покладає на НАЕК «Енергоатом» спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів, тобто утримання доступної ціни на електроенергію для населення. З 1 січня 2021 року Компанія здійснює продаж електричної енергії для потреб населення державному підприємству «Гарантований покупець» за ціною 15 копійок за 1 кВт-год.