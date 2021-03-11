НКРЕКП оштрафувала ДТЕК Ахметова на 5 млн грн і передала матеріали в РНБО

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), оштрафувала АТ «ДТЕК Західенерго», АТ «ДТЕК Дніпроенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» на 1,7 млн ​​грн кожне за незабезпечення в зимовий період гарантованих запасів вугілля на теплоелектростанціях (ТЕС), а також несвоєчасне інформування Міністерства енергетики, НКРЕКП і «Укренерго» про критичну ситуацію з паливом.

Відповідне рішення Регулятор ухвалив на засіданні 10 березня.

Крім того, за результатами перевірки Нацкомісією в період з 8 по 12 лютого діяльності трьох генкомпаній групи ДТЕК, у регулятора виникли додаткові претензії до компаній щодо нетипового збільшення аварійних відключень енергоблоків ТЕС в критичний зимовий період, а також недопостачання вугілля на ТЕС з боку афілійованих структур.

При цьому зазначено, що компанії ТОВ «ДТЕК Трейдинг» і D.Trading International SA поставили електростанціям «Західенерго» в грудні 2020 – січні 2021 року 939,8 тис. тонн вугілля, що на 27,2% менше законтрактованих 1291,4 тис. тонн.

За даними НКРЕКП, схожа ситуація із затримками постачання палива спостерігалася в «ДТЕК Дніпроенерго» і «ДТЕК Східенерго».

В результаті Нацкомісія вирішила передати матеріали перевірки трьох генкомпаній групи ДТЕК на розгляд РНБО, АМКУ, Міністерства енергетики та Держенергонагляду.

«Матеріали перевірки ми направляємо в АМКУ для проведення власного розслідування того, як компанія, яка має всі ознаки монопольного становища на ринках вугілля і теплової генерації, поводиться на цих ринках. Також направляємо матеріали в Міненерго і Держенергонагляд», – повідомив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За його словами, те, що сталося або могло статися – це питання національної безпеки, тому Регулятор звернувся і до РНБО.

Тарасюк також не виключив можливості передачі матеріалів перевірки до правоохоронних органів після проведення відповідного аналізу з боку юридичного департаменту регулятора.

Крім того, за його словами, НКРЕКП ініціюватиме перед законодавчим органом збільшення штрафів на ринку електроенергії, «тому що на такому ринку це занадто маленький розмір».

«Сьогодні ми накладаємо максимальний штраф, який ми могли накласти. І за такі кричущі порушення, коли вся країна була під ризиком відключень, компанія в такій ситуації заслуговує найсуворіших санкцій », – підкреслив глава Нацкомісії в ході засідання.

Раніше «Термінал» писав, НКРЕКП позапланово перевірить 4 ТЕС ДТЕК і Центренерго.