НКРЕКП позапланово перевірить 4 ТЕС ДТЕК і Центренерго

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки резервів палива на АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго».
Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.
«25 січня 2021 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було прийнято рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки поставок електричної енергії», – йдеться в повідомленні.
«Термінал» писав, Регулятор перевірить ДТЕК і Центренерго через недостатні запаси вугілля.
Нагадаємо, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля. На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.