НКРЕКП позапланово перевірить 4 ТЕС ДТЕК і Центренерго

Обновлено: Январь 26, 2021. Тэги: , ,

НКРЕКП позапланово перевірить 4 ТЕС ДТЕК і Центренерго

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланові невиїзні перевірки резервів палива на АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго».

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

«25 січня 2021 року відбулося засідання Комісії у формі відкритого слухання, на якому було прийнято рішення провести позапланові невиїзні перевірки АТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Донбасенерго», АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Центренерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго» щодо забезпечення ними необхідних резервів відповідного палива з метою забезпечення безпеки поставок електричної енергії», – йдеться в повідомленні.

«Термінал» писав, Регулятор перевірить ДТЕК і Центренерго через недостатні запаси вугілля.

Нагадаємо, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля. На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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