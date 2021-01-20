Регулятор перевірить ДТЕК і Центренерго через недостатні запаси вугілля

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній.

Про це йдеться в постанові НКРЕКП.

«Загрозою для операційної безпеки енергосистеми є неналежний технічний стан обладнання теплових електростанцій. Станом на 19 січня 2021 року, в аварійних ремонтах перебувало 16 одиниць обладнання загальною встановленою потужністю 5515 МВт. При цьому тільки на половині енергоблоків є ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працюють по причині відсутності вугілля», — йдеться в документі.

Зазначається, що генеруючі компанії ТЕС — АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», проінформували оператора системи передачі про вимушене обмеження виробництва електроенергії для накопичення вугілля на складах електростанцій.

Регулятор перевірить дотримання вимог щодо необхідних резервів вугілля «з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади».

«Термінал» писав, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля. На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.

