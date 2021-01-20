Регулятор перевірить ДТЕК і Центренерго через недостатні запаси вугілля

Обновлено: Январь 20, 2021. Тэги: ,

Регулятор перевірить ДТЕК і Центренерго через недостатні запаси вугілля

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) перевірить 5 енергетичних компаній.

Про це йдеться в постанові НКРЕКП.

«Загрозою для операційної безпеки енергосистеми є неналежний технічний стан обладнання теплових електростанцій. Станом на 19 січня 2021 року, в аварійних ремонтах перебувало 16 одиниць обладнання загальною встановленою потужністю 5515 МВт. При цьому тільки на половині енергоблоків є ознаки аварійних дефектів. Більшість енергоблоків не працюють по причині відсутності вугілля», — йдеться в документі.

Зазначається, що генеруючі компанії ТЕС — АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО», проінформували оператора системи передачі про вимушене обмеження виробництва електроенергії для накопичення вугілля на складах електростанцій.

Регулятор перевірить дотримання вимог щодо необхідних резервів вугілля «з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно із правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади».

«Термінал» писав, ДТЕК заперечує звинувачення Центренерго про невиконання зобов’язань з постачання вугілля. На січень Центренерго було узгоджено постачання вугілля обсягом 50 тис. тонн, яке найближчими днями прибуде на адресу ТЕС ПАТ «Центренерго», пише пресслужба ДТЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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