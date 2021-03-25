Укренерго інвестує в розвиток мереж 4,33 млрд грн

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: , ,

Укренерго інвестує в розвиток мереж 4,33 млрд грн

НКРЕКП схвалила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2021 рік в обсязі 4,33 млрд грн.

Зокрема, 3,23 млрд грн (75% коштів) будуть спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію мереж, а 1,1 млрд грн (25%) – у нове будівництво, пише пресслужба компанії.

При цьому левова частка фінансування (68%) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій, з якими вже тривалий час працює Укренерго. Ключовими з них є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та банк уряду Німеччини KfW.

Основними цілями інвестицій є реалізація програми заміни трансформаторного обладнання, програми  автоматизації підстанцій, розвиток мереж для видачі потужності генерації, зокрема Дністровської ГАЕС, підвищення надійності живлення окремих енерговузлів і прикордонних західних і східних регіонів для стабільної роботи енергосистеми при подальшій інтеграції до ENTSO-E.

У 2021 році Укренерго планує завершити низку розпочатих раніше проєктів, а саме:

  • встановлення додаткового автотрансформатора (АТ-3) на підстанції (ПС) 330 кВ «Чернівецька»
  • встановлення АТ-1 на ПС 750 кВ «Вінницька»
  • будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани
  •  реконструкція ПЛ 500 кВ Донська – Донбаська (на ділянці Кремінська – Донбаська)
  • реконструкція відкритих розподільчих установок (ВРУ) зі встановленням АТ-3 на ПС 330 кВ «Новокиївська»
  • реконструкція ВРУ на ПС 330 кВ «Суми», «Кременчук» та «Криворізька» зі встановленням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП).

«Термінал» писав, Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво. Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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