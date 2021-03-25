Укренерго інвестує в розвиток мереж 4,33 млрд грн

НКРЕКП схвалила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2021 рік в обсязі 4,33 млрд грн.
Зокрема, 3,23 млрд грн (75% коштів) будуть спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію мереж, а 1,1 млрд грн (25%) – у нове будівництво, пише пресслужба компанії.
При цьому левова частка фінансування (68%) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій, з якими вже тривалий час працює Укренерго. Ключовими з них є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та банк уряду Німеччини KfW.
Основними цілями інвестицій є реалізація програми заміни трансформаторного обладнання, програми автоматизації підстанцій, розвиток мереж для видачі потужності генерації, зокрема Дністровської ГАЕС, підвищення надійності живлення окремих енерговузлів і прикордонних західних і східних регіонів для стабільної роботи енергосистеми при подальшій інтеграції до ENTSO-E.
У 2021 році Укренерго планує завершити низку розпочатих раніше проєктів, а саме:
- встановлення додаткового автотрансформатора (АТ-3) на підстанції (ПС) 330 кВ «Чернівецька»
- встановлення АТ-1 на ПС 750 кВ «Вінницька»
- будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани
- реконструкція ПЛ 500 кВ Донська – Донбаська (на ділянці Кремінська – Донбаська)
- реконструкція відкритих розподільчих установок (ВРУ) зі встановленням АТ-3 на ПС 330 кВ «Новокиївська»
- реконструкція ВРУ на ПС 330 кВ «Суми», «Кременчук» та «Криворізька» зі встановленням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП).
«Термінал» писав, Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво. Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.