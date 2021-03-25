Укренерго інвестує в розвиток мереж 4,33 млрд грн

НКРЕКП схвалила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2021 рік в обсязі 4,33 млрд грн.

Зокрема, 3,23 млрд грн (75% коштів) будуть спрямовані на технічне переоснащення та реконструкцію мереж, а 1,1 млрд грн (25%) – у нове будівництво, пише пресслужба компанії.

При цьому левова частка фінансування (68%) здійснюватиметься за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових інституцій, з якими вже тривалий час працює Укренерго. Ключовими з них є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та банк уряду Німеччини KfW.

Основними цілями інвестицій є реалізація програми заміни трансформаторного обладнання, програми автоматизації підстанцій, розвиток мереж для видачі потужності генерації, зокрема Дністровської ГАЕС, підвищення надійності живлення окремих енерговузлів і прикордонних західних і східних регіонів для стабільної роботи енергосистеми при подальшій інтеграції до ENTSO-E.

У 2021 році Укренерго планує завершити низку розпочатих раніше проєктів, а саме:

встановлення додаткового автотрансформатора (АТ-3) на підстанції (ПС) 330 кВ «Чернівецька»

встановлення АТ-1 на ПС 750 кВ «Вінницька»

будівництво ПЛ 330 кВ Західноукраїнська-Богородчани

реконструкція ПЛ 500 кВ Донська – Донбаська (на ділянці Кремінська – Донбаська)

реконструкція відкритих розподільчих установок (ВРУ) зі встановленням АТ-3 на ПС 330 кВ «Новокиївська»

реконструкція ВРУ на ПС 330 кВ «Суми», «Кременчук» та «Криворізька» зі встановленням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП).

«Термінал» писав, Регулятор планує подвоєння інвестицій Укренерго на нове будівництво. Згідно з проєктом інвестпрограми, нове будівництво має бути профінансовано на 1,096 млрд грн, технічне переоснащення – на 3,23 млрд грн. Таким чином, витрати на нове будівництво збільшаться більш ніж удвічі в порівнянні з 2020 роком (0,46 млрд грн) – до 25,3% інвестицій проти 15% інвестпрограми минулого року.