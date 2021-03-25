Заборгованість за газ перед Нафтогазом більше 93 млрд гривень

Обновлено: Март 25, 2021. Тэги: ,

Заборгованість за газ перед Нафтогазом більше 93 млрд гривень

Заборгованість контрагентів Компанії за природний газ складає близько 93,3 млрд грн, в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 89,7 млрд грн.

Повідомляє Нафтогаз.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 55,5 млрд грн, з них за 2021 р. — 18,2 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 1 894 млн грн (3,3%).

З 30 підприємств ТЕС та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставила природний газ для виробництва електроенергії, мають значну заборгованість 28 споживачів. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 90 млн грн (0,8%) та складає близько 10,8 млрд грн.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 31 тис. грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 15 споживачів. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 0,4 млн грн та складає близько 3 459 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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