Заборгованість за газ перед Нафтогазом більше 93 млрд гривень

Заборгованість контрагентів Компанії за природний газ складає близько 93,3 млрд грн, в т.ч. в рамках роботи відповідно до положення про ПСО – 89,7 млрд грн.

Повідомляє Нафтогаз.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 55,5 млрд грн, з них за 2021 р. — 18,2 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 1 894 млн грн (3,3%).

З 30 підприємств ТЕС та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставила природний газ для виробництва електроенергії, мають значну заборгованість 28 споживачів. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 90 млн грн (0,8%) та складає близько 10,8 млрд грн.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 23,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 31 тис. грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 15 споживачів. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 0,4 млн грн та складає близько 3 459 млн грн.

Раніше Термінал писав, що Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ.