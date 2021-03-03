Кабмін доручив Нафтогазу забезпечити оптовий продаж газу за фіксованою ціною для населення і ТКЕ

Кабінет Міністрів доручив Міністерству економіки як акціонеру НАК «Нафтогаз України» підготувати в одноденний термін проект рішення, що передбачає продаж ПАТ «Укргазвидобування» у березні 2021 року газу постачальникам і виробникам теплової енергії для потреб споживачів комунальних послуг, зокрема ОСББ і ЖБК, за фіксованою ціною на термін з 1 квітня 2021 року по 30 квітня 2022-го.

Передає Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну в середу за пропозицією в.о. глави Міністерства енергетики Юрія Вітренка.

За його словами, з метою розвитку ринку природного газу в Україні та гарантування безпечних його постачань споживачам є необхідність розпочати реалізацію програми відкритого доступу до природного газу, який видобувають держкомпанії. При цьому основною серед них серед них є «Укргазвидобування», наголосив Вітренко, пояснивши, що компанія видобуває газ із переданих їй державою безоплатно свердловин і продає його «Нафтогазу», чим ставить його у вигідніше порівняно з іншими учасниками ринку становище.

«Це доручення необхідно відпрацювати якнайшвидше, максимум до п’ятниці, оскільки нам необхідно в березні провести всю кампанію контрактування, щоб з квітня з’явився річний продукт на роздрібному ринку, а до цього він завчасно має з’явитися на оптовому», — роз’яснив Вітренко.

Кабмін також має намір зобов’язати ПАТ «Укргазвидобування» з квітня 2021 року продавати 100% відпуску об’єму природного газу всім учасникам ринку на не гірших умовах, ніж групі «Нафтогаз».

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