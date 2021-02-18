Нафтогаз оприлюднив нову корпоративну стратегію

Група Нафтогаз оприлюднила корпоративну стратегію до 2025 року. Вона передбачає, що майбутнє Нафтогазу базуватиметься на трьох бізнес-платформах: «Газовий бізнес», «Постачання кінцевим споживачам» та «Низьковуглецеві бізнеси».

Інформує Нафтогаз.

Стратегічні цілі Групи щодо розвитку платформи «Газовий бізнес» стосуються повноцінного розкриття потенціалу ресурсної бази природного газу в Україні.

Можливість розвідки та розробки отриманих ділянок збільшить оціночний видобувний потенціал Групи у разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт у 5 разів – до 600 млрд куб. метрів.

Для повноцінної реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20-25 млрд дол. США, з яких біля 7 млрд дол. США — протягом перших 5 років (до 2025-го року).

Вже у 5-річній перспективі такі зусилля дозволять Групі Нафтогаз зупинити зменшення запасів та досягти коефіцієнту заміщення на рівні 100% до 2025 року.

Група також розвиватиме можливості трейдингу та оптового продажу газу, зокрема вийде на європейський ринок торгівлі та розпочне торгівлю форвардними фізичними та фінансовими продуктами.

Група Нафтогаз розбудовуватиме платформу «Постачання кінцевим споживачам».

«Наша мета — і надалі пропонувати клієнтам високу якість послуг за найкращими цінами та до 2025 року стати партнером для 4 мільйонів українських споживачів, досягнувши частки ринку у 35%», — пояснив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

2021 рік має стати вирішальним для Групи у розбудові платформи для роздрібного продажу газу. У разі успіху компанія планує вийти за межі продажів виключно блакитного палива та пропонувати споживачам якісні та конкурентоспроможні інтегровані енергетичні рішення.

Мета Нафтогазу на платформі «Низьковуглецеві бізнеси» — досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 року.

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