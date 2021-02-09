Уряд та місцева влада підписали меморандум про непідвищення тарифів на опалення та гарячу воду

Уряд України, представники місцевої влади, НКРЕКП та НАК «Нафтогаз України» підписали меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на опалення та гарячу воду зростати не будуть.

Передає Урядовий портал.

Меморандум підписаний Міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, в.о. Міністра енергетики Юрієм Вітренком, міськими голами, представниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також представниками НАК «Нафтогаз України».

Від міських голів Меморандум підписали очільник Житомира Сергій Сухомлин, очільник Києва Віталій Кличко, керівник Одеси Геннадій Труханов, міський голова Бучі Анатолій Федорук. Також у форматі відеоконференції на заході були присутні міський голова Дніпра Борис Філатов, очільник Львова Андрій Садовий та керівник Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше Термінал писав, що Верховна Рада прийняла постанову щодо захисту населення від підвищення жилово-комунальних тарифів.