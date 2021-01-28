Верховна Рада прийняла постанову щодо захисту населення від підвищення жилово-комунальних тарифів

28 січня Верховною Радою прийнято Постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги.

Текст постанови розміщено на сайті Верховної Ради.

Документом доручається Кабміну в місячний термін подати пропозиції до держбюджету на 2021 рік з метою збільшення видатків по житловим пільгам і субсидіям населенню, а також завершення опалювального сезону 2020-2021 рр. на основі системи надання житлово-комунальних послуг населенню, що діяла до 1 січня 2021 року.

Також Кабміну пропонується, зокрема, розглянути можливість запровадження державного регулювання цін на житлово-комунальні послуги, знову встановити пільговий тариф на електроенергію за об’єм споживання до 100 кВт-г на місяць, а для негазифікованих будинків або тих, в яких встановлено електричне опалення, — до 3000 кВт-г на місяць.

Раніше Термінал писав, що готується Меморандум про незмінність тарифів на тепло й гарячу воду, — прем’єр-міністр.