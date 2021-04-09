Рубрика | Анонсы, газ, Компании

Нафтогаз планує взяти участь у конкурсі щодо нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз планує взяти участь у конкурсі щодо нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає компанію найсильнішим претендентом на управління арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», і заявляє, що компанія братиме участь у відповідному конкурсі Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Про це глава компанії Андрій Коболєв заявив в інтерв’ю «Настоящему времени».

«АРМА повинен провести конкурс і передати цей актив його переможцю. Ми плануємо взяти участь в цьому конкурсі, у нас є і досвід, і навички, і у нас є компанія «Укртранснафта», яка успішно займається транспортуванням нафти протягом усієї незалежності України», – сказав Коболєв.

Він зазначив, що вважає «Нафтогаз» найсильнішим претендентом на перемогу в конкурсі. Разом з тим, Коболєв зазначив, що сам по собі нафтопродуктопровід не є дуже прибутковим об’єктом.

«Він забезпечує транспортування нафтопродуктів, тобто дизельного палива. Але важливим завданням для будь-якого переможця конкурсу буде забезпечення прозорості роботи цього об’єкта. Тобто потрібно не допускати незаконного ввезення нафтопродуктів, не допускати контрабанди та забезпечувати його надійну і стабільну роботу», – сказав Коболєв.

Глава НАК зазначив, що компанія не розглядає цей проєкт як проєкт, який принесе якісь великі прибутки або доходи. «В рамках загального обсягу бізнесу групи «Нафтогаз» цей об’єкт точно не увійде у двадцятку пріоритетних», – зазначив Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему.

Автор:

(Всего статей: 10020)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: