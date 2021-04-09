Нафтогаз планує взяти участь у конкурсі щодо нафтопродуктопроводу «Самара – Західний напрямок»

Глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв вважає компанію найсильнішим претендентом на управління арештованим нафтопродуктопроводом «Самара – Західний напрямок», і заявляє, що компанія братиме участь у відповідному конкурсі Агентства по розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Про це глава компанії Андрій Коболєв заявив в інтерв’ю «Настоящему времени».

«АРМА повинен провести конкурс і передати цей актив його переможцю. Ми плануємо взяти участь в цьому конкурсі, у нас є і досвід, і навички, і у нас є компанія «Укртранснафта», яка успішно займається транспортуванням нафти протягом усієї незалежності України», – сказав Коболєв.

Він зазначив, що вважає «Нафтогаз» найсильнішим претендентом на перемогу в конкурсі. Разом з тим, Коболєв зазначив, що сам по собі нафтопродуктопровід не є дуже прибутковим об’єктом.

«Він забезпечує транспортування нафтопродуктів, тобто дизельного палива. Але важливим завданням для будь-якого переможця конкурсу буде забезпечення прозорості роботи цього об’єкта. Тобто потрібно не допускати незаконного ввезення нафтопродуктів, не допускати контрабанди та забезпечувати його надійну і стабільну роботу», – сказав Коболєв.

Глава НАК зазначив, що компанія не розглядає цей проєкт як проєкт, який принесе якісь великі прибутки або доходи. «В рамках загального обсягу бізнесу групи «Нафтогаз» цей об’єкт точно не увійде у двадцятку пріоритетних», – зазначив Андрій Коболєв.

«Термінал» писав, якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему.