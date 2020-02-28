Нафтогаз допустив продовження транзитного контракту з РФ після 2024 року

Якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit розповів голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, пише УНН.

«Це прийнятний компроміс: ми отримали 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Також, ми відмовилися від позовів на 12 млрд доларів в рамках нових арбітражів. І ми маємо транзит на період до 2024 року», — сказав голова правління Нафтогазу.

На питання про те, що потім, він зауважив, що це “залежить від того, чи зможе Росія закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт “Північного потоку-2”.

“Якщо їм не вдасться, ми зможемо продовжити угоду ще на 10 чи 20 років. Якщо ж вдасться, то росіяни будуть намагатися обійти нашу транзитну систему”, — пояснив Коболєв.

«Термінал» писав, компанія, що будує «Північний потік-2″, подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.

