Нафтогаз допустив продовження транзитного контракту з РФ після 2024 року

Обновлено: Февраль 28, 2020. Тэги: , , ,

Нафтогаз допустив продовження транзитного контракту з РФ після 2024 року

Якщо російській стороні не вдасться завершити будівництво проектів на кшталт газогону “Північний потік-2”, вона може продовжити угоду на транзит газу через Україну до Європи ще на 10-20 років. У іншому випадку, росіяни будуть намагатися обійти українську транзитну систему.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit розповів голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, пише УНН.

«Це прийнятний компроміс: ми отримали 2,9 млрд доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Також, ми відмовилися від позовів на 12 млрд доларів в рамках нових арбітражів. І ми маємо транзит на період до 2024 року», — сказав голова правління Нафтогазу.

На питання про те, що потім, він зауважив, що це “залежить від того, чи зможе Росія закінчити будівництво додаткових газопроводів на кшталт “Північного потоку-2”.

“Якщо їм не вдасться, ми зможемо продовжити угоду ще на 10 чи 20 років. Якщо ж вдасться, то росіяни будуть намагатися обійти нашу транзитну систему”, — пояснив Коболєв.

«Термінал» писав, компанія, що будує «Північний потік-2″, подала німецькому регулятору заявку на звільнення від виконання вимог ЄС. У Брюсселі заявили, що слідкуватимуть, аби Берлін коректно застосував газове законодавство ЄС.

Автор:

(Всего статей: 7971)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: