Міненерго обновило графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцетралей

Міністерство енергетики оптимізує графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.



Про це пише пресслужба Міненерго.

«Це допоможе зміцнити безпеку постачання електричної енергії споживачам, зокрема — збільшити доступну потужність «Енергоатому» під час проходження майбутнього осінньо-зимового періоду 2021/2022 років», — йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду, відповідно до пропозицій «Енергоатому» скориговано графіки ремонтів шести енергоблоків ЗАЕС, трьох енергоблоків ЮАЕС, енергоблоків №1, №3 та №4 РАЕС, а також, енергоблоку №1 ХАЕС. Така оптимізація дозволить збільшити доступну потужність НАЕК в час, коли вона найбільш необхідна, та загалом збільшити обсяги виробництва АЕС орієнтовно на 6 млрд кВтгод (остаточні значення будуть отримані за результатами формування оновленого Прогнозного балансу електричної енергії на 2021 рік).

Водночас, пропозиції «Енергоатому» щодо виведення в другій половині 2021 року в короткостроковий (на 1-2 місяці) резерв енергоблоків №1 ЗАЕС та №1-4 РАЕС Комісія відправила на доопрацювання з метою забезпечення виконання в період простою ремонтних робіт, що дозволить підвищити ефективність ремонтної кампанії АЕС у 2021 році в цілому.

Окрім атомних енергоблоків, за погодженням із НЕК «Укренерго» також оновлені графіки ремонтів низки енергоблоків АТ «ДТЕК Західенерго» (Бурштинська ТЕС), ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська та Зміївська ТЕС), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (Луганська ТЕС), АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Запорізька ТЕС), також, дев’яти гідроагрегатів ПрАТ «Укргідроенерго». Це дозволить підвищити якість та повноту виконання ремонтів генеруючого обладнання електростанцій при одночасному забезпеченні вимог щодо операційної безпеки ОЕС України.