Міненерго обновило графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцетралей

Обновлено: Апрель 14, 2021. Тэги: , ,

Міненерго обновило графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцетралей

Міністерство енергетики оптимізує графіки ремонту генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«Це допоможе зміцнити безпеку постачання електричної енергії споживачам, зокрема — збільшити доступну потужність «Енергоатому» під час проходження майбутнього осінньо-зимового періоду 2021/2022 років», — йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду, відповідно до пропозицій «Енергоатому» скориговано графіки ремонтів шести енергоблоків ЗАЕС, трьох енергоблоків ЮАЕС, енергоблоків №1, №3 та №4 РАЕС, а також, енергоблоку №1 ХАЕС. Така оптимізація дозволить збільшити доступну потужність НАЕК в час, коли вона найбільш необхідна, та загалом збільшити обсяги виробництва АЕС орієнтовно на 6 млрд кВтгод (остаточні значення будуть отримані за результатами формування оновленого Прогнозного балансу електричної енергії на 2021 рік).

Водночас, пропозиції «Енергоатому» щодо виведення в другій половині 2021 року в короткостроковий (на 1-2 місяці) резерв енергоблоків №1 ЗАЕС та №1-4 РАЕС Комісія відправила на доопрацювання з метою забезпечення виконання в період простою ремонтних робіт, що дозволить підвищити ефективність ремонтної кампанії АЕС у 2021 році в цілому.
Окрім атомних енергоблоків, за погодженням із НЕК «Укренерго» також оновлені графіки ремонтів низки енергоблоків АТ «ДТЕК Західенерго» (Бурштинська ТЕС), ПАТ «Центренерго» (Вуглегірська та Зміївська ТЕС), ТОВ «ДТЕК Східенерго» (Луганська ТЕС), АТ «ДТЕК Дніпроенерго» (Запорізька ТЕС), також, дев’яти гідроагрегатів ПрАТ «Укргідроенерго». Це дозволить підвищити якість та повноту виконання ремонтів генеруючого обладнання електростанцій при одночасному забезпеченні вимог щодо операційної безпеки ОЕС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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