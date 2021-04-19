ОГТСУ: Газотранспортна інфраструктура буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС

Обновлено: Апрель 19, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ: Газотранспортна інфраструктура буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС

Українська газотранспортна інфраструктура буде залучена для експорту екологічно чистого палива до ЄС.

Про це заявили представники галузевої ініціативи European Hydrogen Backbone, що об’єднує 23 газові інфраструктурні компанії ЄС, на вебінарі у квітні, пише пресслужба ОГТСУ.

«В межах розбудови інфраструктури для сприяння декарбонізації група EHB пропонує перебудувати під водень низку трубопроводів, які з’єднують ринки Євросоюзу з країнами-експортерами газу», — йдеться у повідомленні.

Галузева ініціатива European Hydrogen Backbone включає європейські газові інфраструктурні компанії. Група учасників EHB презентує бачення інфраструктури водневих трубопроводів протяжністю 39,7 тис. км у 21 країні: 69% запропонованої водневої мережі складається з адаптованих газотранспортних мереж, а 31% – нова інфраструктура, необхідна для підключення нових виробників. За твердженням учасників EHB вже до 2035 року природний газ і водень зможуть конкурувати за одну і ту ж трубопровідну інфраструктуру. Але очікуваний результат значною мірою буде залежати від політичної підтримки розширення масштабів використання водню і загального розвитку ринків водню та природного газу.

Читайте в «Терміналі» також, Держенергоефективності та Українська воднева рада співпрацюватимуть для розвитку водневої енергетики.

Автор:

(Всего статей: 17932)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: