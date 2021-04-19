ОГТСУ: Газотранспортна інфраструктура буде задіяна для експорту екологічно чистого палива до ЄС

Українська газотранспортна інфраструктура буде залучена для експорту екологічно чистого палива до ЄС.
Про це заявили представники галузевої ініціативи European Hydrogen Backbone, що об’єднує 23 газові інфраструктурні компанії ЄС, на вебінарі у квітні, пише пресслужба ОГТСУ.
«В межах розбудови інфраструктури для сприяння декарбонізації група EHB пропонує перебудувати під водень низку трубопроводів, які з’єднують ринки Євросоюзу з країнами-експортерами газу», — йдеться у повідомленні.
Галузева ініціатива European Hydrogen Backbone включає європейські газові інфраструктурні компанії. Група учасників EHB презентує бачення інфраструктури водневих трубопроводів протяжністю 39,7 тис. км у 21 країні: 69% запропонованої водневої мережі складається з адаптованих газотранспортних мереж, а 31% – нова інфраструктура, необхідна для підключення нових виробників. За твердженням учасників EHB вже до 2035 року природний газ і водень зможуть конкурувати за одну і ту ж трубопровідну інфраструктуру. Але очікуваний результат значною мірою буде залежати від політичної підтримки розширення масштабів використання водню і загального розвитку ринків водню та природного газу.
Читайте в «Терміналі» також, Держенергоефективності та Українська воднева рада співпрацюватимуть для розвитку водневої енергетики.