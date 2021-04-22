У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сформовано 6 робочих груп.

Про це повідомляється на сайті Комітету.

1. Постійна (на період 2 років) робоча група щодо контролю за забезпеченням стовідсоткового обліку природного газу (відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу») на чолі з першим заступником Голови Комітету Кучеренком О.Ю.

2. Робоча група «Водневі технології та воднева інфраструктура, як невіддільна (частина/ознака) складова розвитку декарбонізованого енергетичного потенціалу України» на чолі з народним депутатом Камельчуком Ю.О.

Метою цієї робочої групи є формування єдиної державної політики, напрацювання та формування законодавчих ініціатив, вивчення та гармонізація європейського законодавства з законодавством України, у сфері розвитку водневої енергетики та водневої інфраструктури України.

3. Робоча група по напрацюванню рішень щодо справедливої трансформації вугледобувних регіонів під головуванням народних депутатів України Гриб В.О. та Камельчука Ю.О.

Метою робочої групи є напрацювання стратегій та плану реалізації Програми трансформації вугільних регіонів з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством енергетики, органами місцевої влади вугільних регіонів.

4. Робоча група щодо аналізу виникнення багатомільярдних боргів теплопостачальних, газорозподільних та газопостачальних компаній перед групою компаній «Нафтогаз України» та напрацювання шляхів розв’язання цієї проблеми під головуванням голови підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Жупанина А.В.

Метою робочої групи є врегулювання боргів, що виникли на ринку та налагодження платіжної дисципліни.

5. Робоча група щодо розвитку прозорого конкурентного ринку нафтопродуктів під головуванням голови підкомітету з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродуктозабезпечення Припутня Д.С.

Метою робочої групи є:

- розвиток та моніторинг чесної конкуренції на ринку світлих нафтопродуктів;

- виявлення фактів неякісних нафтопродуктів, зокрема із вмістом заборонених речовин, а також розробка комплексу заходів щодо припинення таких явищ;

- виявлення фактів ухилення від сплати податків, що спричиняє нечесну конкуренцію, а також розробка комплексу заходів щодо припинення таких явищ;

- виявлення фактів функціонування незаконних АЗС, а також розробка комплексу заходів щодо припинення таких явищ;

- розробка механізмів диверсифікації джерел постачання нафтопродуктів та посилення енергетичної безпеки.

6. Робоча група щодо спрощення приєднань до електричних мереж на чолі з народним депутатом Костюхом А.В.

Метою робочої групи є розробка рішень спрямованих на спрощення та здешевлення приєднань до електричних мереж, а також моніторинг виконання правил приєднання і здійснення контрою з метою недопущення зловживань при процедурах приєднання до електричних мереж.

«Термінал» писав, Верховна Рада не підтримала постанову про повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення.