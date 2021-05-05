ОГТСУ отримав понад 20 млрд грн чистого прибутку в 2020

Оператор ГТС України оприлюднив річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.
Про це пише пресслужба компанії.
Ключові фінансові показники ОГТСУ в періоді, млрд грн:
Чистий прибуток – 20,4;
Дохід від діяльності на міжнародних ринках – 47,5;
Дохід від діяльності на внутрішньому ринку – 10,1;
Операційні витрати – 34,6;
Сплачені податки за результатами року – 14,9;
EBITDA – 29,7.
» У 2020 році 83% доходу компанії від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок. Компанія, наразі, майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/куб. м (без ПДВ) або близько 3%», — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що позитивною новацією 2020 року, що додала до фінансового результату компанії 0,7 млрд грн, стало впровадження нової послуги short-haul, яка дозволяє клієнтам замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну з можливістю зберігання газу в українських сховищах за дисконтованою ціною.
Читайте в «Терміналі», в ПСГ зменшився обсяг газу в результаті продовження опалювального сезону.