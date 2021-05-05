ОГТСУ отримав понад 20 млрд грн чистого прибутку в 2020

Оператор ГТС України оприлюднив річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.



Про це пише пресслужба компанії.

Ключові фінансові показники ОГТСУ в періоді, млрд грн:

Чистий прибуток – 20,4;

Дохід від діяльності на міжнародних ринках – 47,5;

Дохід від діяльності на внутрішньому ринку – 10,1;

Операційні витрати – 34,6;

Сплачені податки за результатами року – 14,9;

EBITDA – 29,7.

» У 2020 році 83% доходу компанії від основної діяльності отримані в результаті міжнародних операцій, 17% припадає на внутрішній ринок. Компанія, наразі, майже не заробляє на внутрішньому споживачеві: вартість транспортування у кінцевій ціні на газ складає лише 23 копійки/куб. м (без ПДВ) або близько 3%», — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що позитивною новацією 2020 року, що додала до фінансового результату компанії 0,7 млрд грн, стало впровадження нової послуги short-haul, яка дозволяє клієнтам замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну з можливістю зберігання газу в українських сховищах за дисконтованою ціною.

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