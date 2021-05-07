Укртрансгаз здійснив рекордний відбір газу з ПСГ

30 квітня завершився один із найдовших сезонів відбору газу з українських ПСГ. Сезон, що тривав рекордні 194 дні, став першим для незалежного Оператора газосховищ після проведення анбандлінгу.

Передає Укртрансгаз.

Він відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м, диверсифікацією послуг та стрімким збільшенням портфоліо клієнтів, що підтверджує високий попит та інтерес світових трейдерів до ринку зберігання газу в Україні.

У квітні 2021 року з українських ПСГ відібрано 0,7 млрд куб. м газу, що у понад 35 разів більше ніж за аналогічний період 2020 року.

Загалом за період сезону відбору 2020/2021 із підземних газосховищ відібрали 13,2 млрд куб. м газу. Для порівняння, обсяги відбору сезону 2019/2020 були удвічі нижчими та становили 6,1 млрд куб. м газу.

Станом на 01.05.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,6 млрд куб. м газу. Це майже в 4 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,4 млрд куб. м.

У той же час запас природного газу у підземних газосховищах становив 15,1 млрд куб. м газу, що на 8,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Раніше Термінал писав, що проблеми з митним декларуванням можуть призвести до втрати іноземних замовників газосховищ.