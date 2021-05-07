Укртрансгаз здійснив рекордний відбір газу з ПСГ

Обновлено: Май 07, 2021. Тэги: , ,

Укртрансгаз здійснив рекордний відбір газу з ПСГ

30 квітня завершився один із найдовших сезонів відбору газу з українських ПСГ. Сезон, що тривав рекордні 194 дні, став першим для незалежного Оператора газосховищ після проведення анбандлінгу.

Передає Укртрансгаз.

Він відзначився найвищими за сім років обсягами відбору – 13,2 млрд куб. м, диверсифікацією послуг та стрімким збільшенням портфоліо клієнтів, що підтверджує високий попит та інтерес світових трейдерів до ринку зберігання газу в Україні.

У квітні 2021 року з українських ПСГ відібрано 0,7 млрд куб. м газу, що у понад 35 разів більше ніж за аналогічний період 2020 року.
Загалом за період сезону відбору 2020/2021 із підземних газосховищ відібрали 13,2 млрд куб. м газу. Для порівняння, обсяги відбору сезону 2019/2020 були удвічі нижчими та становили 6,1 млрд куб. м газу.

Станом на 01.05.2021 іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,6 млрд куб. м газу. Це майже в 4 рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у «short haul» режимі накопичено 3,4 млрд куб. м.

У той же час запас природного газу у підземних газосховищах становив 15,1 млрд куб. м газу, що на 8,3% менше аналогічного періоду минулого року.

Раніше Термінал писав, що проблеми з митним декларуванням можуть призвести до втрати іноземних замовників газосховищ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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