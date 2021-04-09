Проблеми з митним декларуванням можуть призвести до втрати іноземних замовників газосховищ

Обновлено: Апрель 09, 2021. Тэги: ,

Проблеми з митним декларуванням можуть призвести до втрати іноземних замовників газосховищ

Через кризову ситуацію, що на початку квітня склалася з декларуванням природного газу, який зберігається в українських сховищах в режимі «Митний склад», Україна могла втратити іноземних замовників послуг зберігання газу. Ці компанії лише минулого року принесли дохід вітчизняному Оператору газосховищ у розмірі 1,5 млрд грн. Про це заявив Сергій Перелома, очільник Оператора газосховищ (Укртрансгазу), під час зустрічі в енергетичному комітеті Американської торговельної палати 08 квітня 2021 року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Через розбіжності в законодавстві, яке регулює роботу митних органів та газового ринку, операції з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад» (5,6 млрд куб. м станом на 01.04.21), були заблоковані 1-5 квітня 2021 року. Зокрема, йдеться про Закон України «Про митний тариф України» № 674-IX від 04.06.2020 р. (вимагає здійснення додаткового обліку природного газу в одиницях енергії з 01.04.2021 р.), та законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 2553 від 16.12.2019 р. (передбачає перехід на облік газу в кВт.год, наразі не прийнятий Верховною Радою України).

У результаті діалогу, ініційованого Оператором газосховищ України з Державною митною службою України, Енергетичною митницею Держмитслужби та Оператором ГТС України питання вдалося врегулювати. Сторони погодили тимчасовий алгоритм спільних дій на період до прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» від 16.12.2019 № 2553.

Раніше Термінал писав, що проблему щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад», урегульовано.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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