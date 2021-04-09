Проблеми з митним декларуванням можуть призвести до втрати іноземних замовників газосховищ

Через кризову ситуацію, що на початку квітня склалася з декларуванням природного газу, який зберігається в українських сховищах в режимі «Митний склад», Україна могла втратити іноземних замовників послуг зберігання газу. Ці компанії лише минулого року принесли дохід вітчизняному Оператору газосховищ у розмірі 1,5 млрд грн. Про це заявив Сергій Перелома, очільник Оператора газосховищ (Укртрансгазу), під час зустрічі в енергетичному комітеті Американської торговельної палати 08 квітня 2021 року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Через розбіжності в законодавстві, яке регулює роботу митних органів та газового ринку, операції з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад» (5,6 млрд куб. м станом на 01.04.21), були заблоковані 1-5 квітня 2021 року. Зокрема, йдеться про Закон України «Про митний тариф України» № 674-IX від 04.06.2020 р. (вимагає здійснення додаткового обліку природного газу в одиницях енергії з 01.04.2021 р.), та законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» № 2553 від 16.12.2019 р. (передбачає перехід на облік газу в кВт.год, наразі не прийнятий Верховною Радою України).

У результаті діалогу, ініційованого Оператором газосховищ України з Державною митною службою України, Енергетичною митницею Держмитслужби та Оператором ГТС України питання вдалося врегулювати. Сторони погодили тимчасовий алгоритм спільних дій на період до прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» від 16.12.2019 № 2553.

Раніше Термінал писав, що проблему щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад», урегульовано.