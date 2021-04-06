УТГ: Проблему щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад», урегульовано

У результаті діалогу між Державною митною службою України, Енергетичною митницею Держмитслужби, Оператором газосховищ України та Оператором ГТС України вдалося врегулювати питання щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад».

Сторони погодили тимчасовий алгоритм спільних дій на період до прийняття законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» від 16.12.2019 № 2553, пише пресслужба Укртрансгазу.

«Виключно з метою декларування та митного оформлення природного газу для вираження його обсягів в одиницях енергії (кВт-год) буде використовуватися коефіцієнт. Він розраховуватиметься окремо для кожної партії природного газу на основі показників сертифікатів якості по точках підключення за відповідний період переміщення через митний кордон України. Останню інформацію надаватиме Оператор ГТС України», — йдеться у повідомленні.

З 01 квітня 2021 року під час поміщення та випуску природного газу у/з режиму «Митний склад» окрім одиниць енергії довідково буде зазначатися інформація про обсяг газу в одиницях об’єму.

Зазначений алгоритм буде використовуватися тільки для декларування операцій та жодним чином не впливатиме на відносини між Оператором газосховищ України та замовниками послуг зберігання газу.

Нагадаємо, що з 01 квітня 2021 року Енергетична митниця Державної митної служби України почала декларування природного газу, що зберігається в ПСГ в режимі «Митний склад», виключно в одиницях енергії (кВт-год ). Державний орган керується нормами, встановленими Законом України «Про митний тариф України» від 04.06.2020 № 674-IX, що вимагає здійснення додаткового обліку природного газу в одиницях енергії.