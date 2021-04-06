УТГ: Проблему щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад», урегульовано

Обновлено: Апрель 06, 2021. Тэги: , ,

УТГ: Проблему щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад», урегульовано

У результаті діалогу між Державною митною службою України, Енергетичною митницею Держмитслужби, Оператором газосховищ України та Оператором ГТС України вдалося врегулювати питання щодо декларування операцій з природним газом, що зберігається в режимі «Митний склад». 

Сторони погодили тимчасовий алгоритм спільних дій на період до прийняття законопроєкту «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» від 16.12.2019 № 2553, пише пресслужба Укртрансгазу.

«Виключно з метою декларування та митного оформлення природного газу для вираження його обсягів в одиницях енергії (кВт-год) буде використовуватися коефіцієнт. Він розраховуватиметься окремо для кожної партії природного газу на основі показників сертифікатів якості по точках підключення за відповідний період переміщення через митний кордон України. Останню інформацію надаватиме Оператор ГТС України», — йдеться у повідомленні.

З 01 квітня 2021 року під час поміщення та випуску природного газу у/з режиму «Митний склад» окрім одиниць енергії довідково буде зазначатися інформація про обсяг газу в одиницях об’єму.

Зазначений алгоритм буде використовуватися тільки для декларування операцій та жодним чином не впливатиме на відносини між Оператором газосховищ України та замовниками послуг зберігання газу.

Нагадаємо, що з 01 квітня 2021 року Енергетична митниця Державної митної служби України почала декларування природного газу, що зберігається в ПСГ в режимі «Митний склад», виключно в одиницях енергії (кВт-год ). Державний орган керується нормами, встановленими Законом України «Про митний тариф України» від 04.06.2020 № 674-IX, що вимагає здійснення додаткового обліку природного газу в одиницях енергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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