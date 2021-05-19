Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго

Обновлено: Май 19, 2021. Тэги: , , , ,

Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго

Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов’язуватиме НАК «Нафтогаз України» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 травня.

Повідомляє Урядовий портал.

«Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який нарешті дасть змогу місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, зміна постачальника можлива навіть за умови наявності заборгованості за газ.

«Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ. Тепер всі теплокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти із газопостачальними компаніями самостійно», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава Уряду дав доручення Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову й Міністру енергетики Герману Галущенку протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між Урядом, головами міст України, НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України», що був укладений 9 лютого 2021 року.

Так, міністерства мають подати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед теплокомуненерго.

Раніше Термінал писав, що Україна вже 2000 днів не імпортує російський газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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