Байден пояснив, чому відмовився від санкцій проти Північного потоку-2

Обновлено: Май 26, 2021. Тэги: , ,

Байден пояснив, чому відмовився від санкцій проти Північного потоку-2

Президент США Джо Байден заявив, що він відмовився від нових заборонних заходів щодо газопроводу «Північний потік — 2», через те, що його будівництво майже закінчено, а нові санкції завадили б відносинам з Європою.
Про це пише «Investing.com» з посиланням повідомляє Bloomberg.

«Йти вперед і вводити санкції зараз, я думаю, контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», — зазначив американський лідер.

19 травня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США відмовляться від нових санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG, бо це «відповідає національним інтересам Сполучених Штатів».

22 травня США ввели санкції проти чотирьох російських компаній і 13 судів, пов’язаних з будівництвом «Північного потоку — 2».

У список, як і очікувалося, не ввійшли оператор газопроводу Nord Stream 2 AG і Варніг. Під обмеження потрапили федеральне державне бюджетна установа «Морська рятувальна служба», ТОВ «Мортранссервіс», АТ «Самарський теплоенергетичний майновий фонд» і ТОВ «Коксохімтранс». У новий список санкцій включили 13 російських судів: «Академік Черський», «Артеміс офшор», «Бахтемір», «Балтійський дослідник», «Финвал», «Капітан Беклемішев», «Мурман», «Нарвав», «Сивуч», рятувальник «Карєв»,«Умка»,«Владислав Стрижов» і «Юрій Топчев».

Раніше «Термінал» писав, Судно «Фортуна» відновило роботи з укладання труб для російського газопроводу «Північний потік — 2» після розпорядження Федерального відомства по судноплавству і гідрографії про негайне виконання дозволу на будівництво ділянки в Німеччині.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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