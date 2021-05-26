Байден пояснив, чому відмовився від санкцій проти Північного потоку-2

Президент США Джо Байден заявив, що він відмовився від нових заборонних заходів щодо газопроводу «Північний потік — 2», через те, що його будівництво майже закінчено, а нові санкції завадили б відносинам з Європою.

Про це пише «Investing.com» з посиланням повідомляє Bloomberg.

«Йти вперед і вводити санкції зараз, я думаю, контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», — зазначив американський лідер.

19 травня держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що США відмовляться від нових санкцій щодо Nord Stream 2 AG, її генерального директора Маттіаса Варніга і посадових осіб Nord Stream 2 AG, бо це «відповідає національним інтересам Сполучених Штатів».

22 травня США ввели санкції проти чотирьох російських компаній і 13 судів, пов’язаних з будівництвом «Північного потоку — 2».

У список, як і очікувалося, не ввійшли оператор газопроводу Nord Stream 2 AG і Варніг. Під обмеження потрапили федеральне державне бюджетна установа «Морська рятувальна служба», ТОВ «Мортранссервіс», АТ «Самарський теплоенергетичний майновий фонд» і ТОВ «Коксохімтранс». У новий список санкцій включили 13 російських судів: «Академік Черський», «Артеміс офшор», «Бахтемір», «Балтійський дослідник», «Финвал», «Капітан Беклемішев», «Мурман», «Нарвав», «Сивуч», рятувальник «Карєв»,«Умка»,«Владислав Стрижов» і «Юрій Топчев».

Раніше «Термінал» писав, Судно «Фортуна» відновило роботи з укладання труб для російського газопроводу «Північний потік — 2» після розпорядження Федерального відомства по судноплавству і гідрографії про негайне виконання дозволу на будівництво ділянки в Німеччині.