Кабмін затвердив план підготовки до наступного опалювального сезону

Кабінет Міністрів під час чергового засідання, 9 червня, затвердив план підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Повідомляє Урядовий портал.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у документі визначено всі деталі та відповідальні за цей процес.

«Наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, й продовжується його закачування, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно. Щодо вугілля — на складах майже 1,4 млн тонн. Особливу увагу цьому процесу необхідно приділити, аби країна повністю була забезпечена й були зрозумілі джерела поставок», — відзначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, у плані визначено, що Міністерство енергетики та Міністерство розвитку громад та територій повинні до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, аби врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

«Це наші домовленості з місцевою владою і ми їх будемо виконувати. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло та гарячу воду для населення», — наголосив Денис Шмигаль.

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