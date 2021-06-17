В Ірані почали будівництво нафтохімічного заводу з переробки природного газу

Нафтохімічний завод з переробки природного газу в поліпропілен будується в іранській провінції Керманшах.
Очікується, що завод розпочне роботу до 2024 року, пише АНГІ.
«Цей проєкт є першим в нафтохімічній промисловості Ірану, який повинен виробляти пропілен і поліпропілен з газу», — сказав в.о. директора Національної нафтохімічної компанії Бехзад Мохаммаді.
Проєкт розділений на три етапи.
«На першому етапі природний газ буде перетворений в метанол. Передбачувана потужність заводу складає 660 тис.тонн в рік », — сказав Мохаммаді.
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