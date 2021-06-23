Міненерго залучило учасників ринку до розробки техрегламенту щодо скрапленого газу

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: ,

Міненерго залучило учасників ринку до розробки техрегламенту щодо скрапленого газу

У Міненерго відбулася нарада щодо окремих положень Технічного регламенту про вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це повідомляє сайт міністерства.

Як зазначив заступник міністра енергетики Максим Немчінов, до набрання техрегламентом чинності, необхідно узгодити всі проблемні питання його застосування.

«Основна мета зустрічі – обговорити запропоновані зміни з подальшим узгодженням їх редакції з Національним агентством з акредитації. Важливо, щоб ці зміни не призвели до необхідності переакредитації тих, які вже знаходяться на завершальному етапі цієї процедури», – підкреслив він.

Учасники наради узгодили, що подадуть в Міненерго письмові пропозиції. За результатами їх узагальнення, Міненерго звернеться до Національного агентства з акредитації та до Міністерства економіки для отримання висновків щодо запропонованих змін.

«Участь в нараді взяли представники Мінекономіки, ПАТ «Укртатнафта», Нафтогазової асоціації України, Української енергетичної асоціації, Української асоціації зрідженого газу, Асоціації газодобувних компаній України і компаній – учасників ринку», – йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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