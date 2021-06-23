Міненерго залучило учасників ринку до розробки техрегламенту щодо скрапленого газу

У Міненерго відбулася нарада щодо окремих положень Технічного регламенту про вимоги до скрапленого газу для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це повідомляє сайт міністерства.

Як зазначив заступник міністра енергетики Максим Немчінов, до набрання техрегламентом чинності, необхідно узгодити всі проблемні питання його застосування.

«Основна мета зустрічі – обговорити запропоновані зміни з подальшим узгодженням їх редакції з Національним агентством з акредитації. Важливо, щоб ці зміни не призвели до необхідності переакредитації тих, які вже знаходяться на завершальному етапі цієї процедури», – підкреслив він.

Учасники наради узгодили, що подадуть в Міненерго письмові пропозиції. За результатами їх узагальнення, Міненерго звернеться до Національного агентства з акредитації та до Міністерства економіки для отримання висновків щодо запропонованих змін.

«Участь в нараді взяли представники Мінекономіки, ПАТ «Укртатнафта», Нафтогазової асоціації України, Української енергетичної асоціації, Української асоціації зрідженого газу, Асоціації газодобувних компаній України і компаній – учасників ринку», – йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів.