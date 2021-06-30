Рада ухвалила у 1 читанні використання не менше 5% біопалива в автобензинах з 1 травня 2022 року

Законопроєкт №3356-д про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в транспортній галузі з 1 травня 2022 ухвалила Верховна Рада в першому читанні.



За таке рішення проголосували 293 народних депутатів 30 червня, пише Енергореформа.

Авторами законодавчої ініціативи є низка народних депутатів, зокрема, Андрій Герус, Олег Семінський, Андрій Жупанин тощо. Голова енергокомітета Ради Андрій Герус зазначив, що цей законопроєкт є важливим для екології та розвитку аграрного сектора, вітчизняні підприємства «з легкістю можуть виробляти біоетанол».

Згідно з текстом законопроєкту №3356-д на сайті Ради, він визначає обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у всіх обсягах автомобільних бензинів з 1 травня 2022 року не менше 5% при абсолютної похибки ± 0,5%.

Винятком є ​​бензини з октановим числом 98 і вище, а також ті, що поставляються для потреб Міністерства оборони. Передбачається також ведення обліку змісту рідкого біопалива згідно затверджується профільним міністерством порядку. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та / або імпорту палива, а також торгівлю їм, зобов’язуються не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, надавати адміністратору обліку інформацію про фактичний зміст біокомпонентів.

Читайте в «Терміналі», на засіданні 30 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4578-1 про внесення змін до низки законів щодо деяких питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи, спрямований на спрощення таких приєднань.