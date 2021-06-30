Рада ухвалила у 1 читанні використання не менше 5% біопалива в автобензинах з 1 травня 2022 року

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: , , ,

Рада ухвалила у 1 читанні використання не менше 5% біопалива в автобензинах з 1 травня 2022 року

Законопроєкт №3356-д про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) в транспортній галузі з 1 травня 2022 ухвалила Верховна Рада в першому читанні.

За таке рішення проголосували 293 народних депутатів 30 червня, пише Енергореформа.

Авторами законодавчої ініціативи є низка народних депутатів, зокрема, Андрій Герус, Олег Семінський, Андрій Жупанин  тощо. Голова енергокомітета Ради Андрій Герус зазначив, що цей законопроєкт є важливим для екології та розвитку аграрного сектора, вітчизняні підприємства «з легкістю можуть виробляти біоетанол».

Згідно з текстом законопроєкту №3356-д на сайті Ради, він визначає обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у всіх обсягах автомобільних бензинів з 1 травня 2022 року не менше 5% при абсолютної похибки ± 0,5%.

Винятком є ​​бензини з октановим числом 98 і вище, а також ті, що поставляються для потреб Міністерства оборони. Передбачається також ведення обліку змісту рідкого біопалива згідно затверджується профільним міністерством порядку. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та / або імпорту палива, а також торгівлю їм, зобов’язуються не пізніше 1 липня року, наступного за звітним, надавати адміністратору обліку інформацію про фактичний зміст біокомпонентів.

Читайте в «Терміналі», на засіданні 30 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4578-1 про внесення змін до низки законів щодо деяких питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи, спрямований на спрощення таких приєднань.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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