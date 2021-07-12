Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП

Залізничну колію від станції Вільча до станції Янів протяжністю 43 км збудовано у рекордно короткий термін – як і обіцяла НАЕК «Енергоатом». Прокладання колії вели дві бригади залізничників, одна зі станції Вільча, друга – зі станції Янів. 9 липня 2021 року дві бригади зустрілися та забили «золотий костиль» у колію, яка з’єднала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України.

Повідомляє Енергоатом.

Т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що протягом трьох років будівництво цієї під’їзної колії залишалося суттєвою перешкодою для запуску в експлуатацію першого пускового комплекску ЦСВЯП. Та вже у найближчий час туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької й Южно-Української, – що зберігатиметься там протягом наступних ста років.

Уже до 20 липня відбудеться прогонка першого пробного спецпотягу на ЦСВЯП з імітатором контейнера з відпрацьованим ядерним паливом.

Раніше Термінал писав, що Кабмін погодив передачу Енергоатому від Укрзалізниці частини шляху в зоні відчуження.