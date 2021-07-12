Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП

Обновлено: Июль 12, 2021. Тэги: , , ,

Енергоатом добудував залізничну колію до ЦСВЯП

Залізничну колію від станції Вільча до станції Янів протяжністю 43 км збудовано у рекордно короткий термін – як і обіцяла НАЕК «Енергоатом». Прокладання колії вели дві бригади залізничників, одна зі станції Вільча, друга – зі станції Янів. 9 липня 2021 року дві бригади зустрілися та забили «золотий костиль» у колію, яка з’єднала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) із залізничною мережею України.

Повідомляє Енергоатом.

Т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін зазначив, що протягом трьох років будівництво цієї під’їзної колії залишалося суттєвою перешкодою для запуску в експлуатацію першого пускового комплекску ЦСВЯП. Та вже у найближчий час туди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької й Южно-Української, – що зберігатиметься там протягом наступних ста років.

Уже до 20 липня відбудеться прогонка першого пробного спецпотягу на ЦСВЯП з імітатором контейнера з відпрацьованим ядерним паливом.

Раніше Термінал писав, що Кабмін погодив передачу Енергоатому від Укрзалізниці частини шляху в зоні відчуження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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