Кабмін погодив передачу Енергоатому від Укрзалізниці частини шляху в зоні відчуження

Кабінет міністрів України погодив передачу від АТ «Укрзалізниця» (УЗ) до НАЕК «Енергоатом» залізничної колії від станції «Вільча» до станції «Янів» в зоні відчуження для функціонування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.



Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 3 лютого, пише Енергореформа.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що передача зазначеного майна дозволить забезпечити реконструкцію залізничного шляху.

«Термінал» писав, з 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження у господарство на основі результатів двох міжнародних наукових проєктів. Про це під час звіту повідомила т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова.