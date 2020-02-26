З 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження у господарство на основі результатів двох міжнародних наукових проєктів.

Про це під час звіту повідомила т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«iCLEAR і SATREPS — ці два проєкти допоможуть у майбутньому розробити нам план заходів щодо повернення забруднених територій до споживача. Ми зробимо аналіз територій, які, як ми розуміємо, за результатами проєкту iCLEAR уже чисті», — сказала Павлова.

На її думку, робота з повернення деяких територій до споживача може початися уже у наступному році.

Як повідомлялося, проєкт iCLEAR («Інновація Чорнобильського ландшафту: екологічна оцінка відновлення та управління») має на меті розробку нової стратегії для Чорнобильської зони відчуження і зони обов’язкового відселення. Результати проєкту допоможуть українським органам влади розробити графік реабілітації чорнобильських земель. Зокрема, буде визначено безпечні ділянки заражених земель, які будуть придатними для виробництва продуктів харчування.