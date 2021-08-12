У першому кварталі 2022 року може виникнути надлишок нафти на ринку — МЕА

Ризики дефіциту пропозиції на ринку нафти в четвертому кварталі 2021 року знизилися, на початку 2022 року на ринку може виникнути надлишок, якщо ОПЕК+ буде дотримуватися узгодженого минулого місяця темпу підвищення свого видобутку, йдеться в серпневій доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Передає Прайм.

«Значна нестача пропозиції, яка очікувалася в четвертому кварталі 2021 року, знизилася після нової угоди ОПЕК+ про поступове ослаблення протягом 2022 року зобов’язань щодо скорочення видобутку нафти. Угода, що досягнута минулого місяця, може навіть привести ринок до надлишку на початку наступного року», — пише МЕА.

Раніше Термінал повідомляв: президент США наголосив, що ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти.