Джо Байден: ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти

Обновлено: Август 12, 2021. Тэги: , ,

Джо Байден: ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти

ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти в міру відновлення світової економіки, щоб знизити ціни.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише АНГІ.

«Я хочу бути впевнений, що ніщо не завадить зниженню цін на нафту, яке призведе до зниження цін для споживачів», — підкреслив глава держави.

Як зауважив Байден, падіння вартості нафти поки не привело до скорочення роздрібної вартості бензину для більшості американців.

«Це не те, чого можна було б очікувати на конкурентному ринку», — поскаржився президент.

За його словами, уряд США буде використовувати всі доступні засоби для моніторингу ситуації навколо цін на бензин в країні і припиняти будь-які незаконні дії, пов’язані з їх зростанням, передає ТАСС.

«Ми вживаємо заходів для вирішення проблеми цін на бензин. Сьогодні ціни на бензин нижче, ніж на початку цього десятиліття, але вони все ще досить високі, що обмежує працюють сім’ї в США», — додав Байден, запевнивши, що не збирається підвищувати податки на бензин.

Читайте в «Терміналі», ОПЕК + попереджає про серйозні ризики дисбалансу на нафтовому ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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