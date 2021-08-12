Джо Байден: ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти

ОПЕК повинна відмовитися від скорочення видобутку нафти в міру відновлення світової економіки, щоб знизити ціни.

Про це заявив президент США Джо Байден, пише АНГІ.

«Я хочу бути впевнений, що ніщо не завадить зниженню цін на нафту, яке призведе до зниження цін для споживачів», — підкреслив глава держави.

Як зауважив Байден, падіння вартості нафти поки не привело до скорочення роздрібної вартості бензину для більшості американців.

«Це не те, чого можна було б очікувати на конкурентному ринку», — поскаржився президент.

За його словами, уряд США буде використовувати всі доступні засоби для моніторингу ситуації навколо цін на бензин в країні і припиняти будь-які незаконні дії, пов’язані з їх зростанням, передає ТАСС.

«Ми вживаємо заходів для вирішення проблеми цін на бензин. Сьогодні ціни на бензин нижче, ніж на початку цього десятиліття, але вони все ще досить високі, що обмежує працюють сім’ї в США», — додав Байден, запевнивши, що не збирається підвищувати податки на бензин.

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