Укртранснафта говорить про подвоєння обсягу транспортування нафти на НПЗ

Обновлено: Август 13, 2021. Тэги: ,

Укртранснафта говорить про подвоєння обсягу транспортування нафти на НПЗ

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України у липні 2021 року зріс на 99,9% — до 339,9 тис. тонн нафти.

Про це пише пресслужба Укртранснафти.

При цьому транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України за цей період знизився на 20,7% — до 1 млн тонн.

Загальний обсяг транспортування нафти у липні 2021 року знизився порівняно із липнем минулого року на 7% — до 1,4 млн тонн.

Обсяг транспортованої нафти за результатами семи місяців 2021 року становить 8,5 млн тонн, що на 3,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із них обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-липні 2021 року становить 1,5 млн тонн (на 4% більше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит — 6,9 млн тонн (на 5,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2020 р.).

«Термінал» писав, АТ «Укртранснафта» спільно з Міністерством фінансів України, Держмитслужбою та Енергетичною митницею розробили низку змін та доповнень до відповідних наказів Міністерства фінансів, що дозволяє Товариству надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».

Автор:

(Всего статей: 18713)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: