Укртранснафта говорить про подвоєння обсягу транспортування нафти на НПЗ

Обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи (НПЗ) України у липні 2021 року зріс на 99,9% — до 339,9 тис. тонн нафти.



Про це пише пресслужба Укртранснафти.

При цьому транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України за цей період знизився на 20,7% — до 1 млн тонн.

Загальний обсяг транспортування нафти у липні 2021 року знизився порівняно із липнем минулого року на 7% — до 1,4 млн тонн.

Обсяг транспортованої нафти за результатами семи місяців 2021 року становить 8,5 млн тонн, що на 3,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із них обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-липні 2021 року становить 1,5 млн тонн (на 4% більше, ніж за цей період у 2020 р.), а транзит — 6,9 млн тонн (на 5,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2020 р.).

«Термінал» писав, АТ «Укртранснафта» спільно з Міністерством фінансів України, Держмитслужбою та Енергетичною митницею розробили низку змін та доповнень до відповідних наказів Міністерства фінансів, що дозволяє Товариству надавати послуги зі зберігання нафти на потужностях нафтотранспортної системи України (НТС) в режимі «митний склад».

