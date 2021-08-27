Міненерго винесло на обговорення законопроект про стимулювання ВДЕ

Обновлено: Август 27, 2021. Тэги: , ,

Міненерго винесло на обговорення законопроект про стимулювання ВДЕ

Міністерство енергетики розробило і винесло на громадське обговорення законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах».

Він передбачає запровадження системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії (як для чинних договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які будуть укладатися переможцями аукціонів) замість фіксованих платежів за «зеленим» тарифом — Feed-in-Tariff, пише пресслужба міністерства.

«Нова модель підтримки дозволить збільшити частку «зеленої» електроенергії в енергосистемі і зробити її доступнішою. Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва та зменшуючи свої небаланси. Водночас ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим «зеленим» тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною», — зазначив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Крім того, виробники будуть вмотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, що матимуть можливість управляти небалансами власного портфеля об’єктів в режимі реального часу і, задля уникнення небалансів, впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та керування попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми.

Проект закону розроблено на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 810-ІХ та кроку 400 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік.
З Проєктом Закону України можна ознайомитись за посиланням

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245570020&cat_id=167475

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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